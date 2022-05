KAO DA NISU PRIREDILI ĐOKOVIĆU PAKAO: U Melburnu se PRAVE LUDI! Proterali Novaka iz Australije, sada se guraju da prvi čestitaju

Novak je početkom godine u Australiji doživeo neviđenu torturu. Izdali su mu vizu, dali medicinsko izuzeće, a onda ga danima ponižavali, zatvarali, sudili mu i na kraju ga kao najgoreg prestupnika deportovali.

Devetostrukog šampiona Australijan opena su proglasili "pretnjom za javno zdravlje" i onda ga po hitnom postupku proterali iz zemlje. Dok je trpeo sva ova poniženja Australijan open je ćutao.

Gospoda iz organizacije nisu prstom mrdnula da zaštite svog rekordera i jednog od najboljih tenisera svih vremena.

Novak je provodio dane praktično zatvoren u ozloglašenom hotelu u Melburnu, kao kriminalca su ga vodili na suđenja, vraćali mu vizu, pa onda opet oduzeli, na kraju su ga i proterali iz države.

Pet meseci kasnije, Australijan open se ponaša kao da se nikada ništa od toga nije desilo! Prvo su među prvima uputili Đokoviću čestitku kada je u Rimu protiv Kaspera Ruda stigao do 1.000. pobede u karijeri, a sada su se potrudili da Nole ne dobije puno rođendanskih čestitka pre njihove.

Đoković je u nedelju, 22. maja, napunio 35 godina, a na društvenim mrežama Australijan opena pojavila se čestitka.

- Klizeći kroz godine... Srećan 35. rođendan, Nole - stoji u poruci upućenoj Novaku.

Zanimljivo je da je rođendanska čestitka stigla i od Rolan Garosa i US opena, ali samo je ona iz Melburna izazvala burne reakcije.

Novakovim navijačima i ljubiteljima tenisa nije jasno odakle obraza ljudima iz Australije da se ponašaju kao da se ništa neobično nije desilo.

LAKO JE POSLE SVIH SR*NJA

Trener Novaka Đokovića, Goran Ivanišević, za francuski "Lekip" na zanimljiv način je komentarisao situaciju Srbina u 2022. godini, odnosno sve što se desilo počevši od Melburna, pa na dalje.

- To je kao u filmovima sa Spajdermenom ili Supermenom. Heroji su ponekad u lošem položaju. Ali na kraju se uvek vrate. I biće sve bolje i bolje. Novaku su bili potrebni mečevi. Sada je lako posle svih sr*nja koja su se dešavala. On je šampion. On je genije. A ovakvim ljudima je potreban jedan "klik" da bi mu se onda otvorio autoput ispred njega - rekao je Ivanišević na početku Rolan Garosa.