DO POSLEDNJEG ATOMA SNAGE! Rafa danas slavi 36. rođendan, da li će slaviti i finale RG? Zverev, Čilić i Rud merkaju KUP MUSKETARA

Rafael Nadal danas slavi svoj 36. rođendan – u nadi da će imati još više razloga za slavlje ako pobedi trećeg nosioca turnira Aleksandra Zvereva za ulazak u finale. Igranje meča sa Nadalom na svoj rođendan ne budi lepa sećanja Nemcu, jer je Rafa “rasturio” Sašu sa 6-1 6-1 na njegov 20. rođendan u Monte Karlu. Nadal je pobedio u 6 mečeva (Gaske, Nišikori, Marej, Almagro, Matije, Federer) koje je na Rolan Garosu igrao na svoj rođendan – a jedini poraz mu je naneo Novak Đoković 2015 godine u četvrtfinalu. Zanimljivo je da je Nadal učestvovao u najmanjem broju polufinala od članova velike trojke (Federer 46, Đoković 42, Nadal 37), a u slučaju da uđe u finale, to će mu biti 30 put (Đoković i Federer – 31). Ako bude nastupio u finalu u nedelju, on će postati drugi najstariji igrač koji je došao do same završnisce turnira – a ako pobedi – u tom smislu će nadmašiti i njegovog zemljaka Andresa Himena (šampion iz 1974 sa 34 godine).

foto: AP

Ovo bi bila prva godina u njegovoj karijeri u kojoj bi Nadal osvojio Australijen Open i Rolan Garos, i to sa najniže pozicije među nosiocima - 5 - kao i 2005, kada ga je osvojio prvi put. Zanimljivo je da je i to finale bilo u znaku broja 5 – tačnije, da – kao i predstojeće – pada na 5 jun. Iako se nikada ranije nisu sreli na Rolan Garosu, Nadal je dobio Zvereva na šljaci u formatu do 3 dobijena seta u Dejvis Kupu 2018. Zverev je 73 protivnik sa kojim Nadal igra ovde, što dovoljno govori o posebnosti njegovih uspeha na Rolan Garosu kroz godine.

U slučaju da uđe u finale, Zverev će postati svetski broj 2 – a ako tamo i pobedi – po prvi put i broj 1 ATP liste. Dvadesetpetogodišnji Nemac je na aktuelnom mestu broj 3 proveo preko 60 nedelja od prvog dolaska na tu poziciju 2017. godine. Svoj najbolji plasman će nastojati da ostvari i Kasper Rud – koji bi u slučaju ulaska u finale postao 6. igrač sveta, i postao prvi posle Šveđana Soderlinga koji je 2009. u istoj godini prvi put dospeo do četvrtog kola – pa nadalje sve do finala. Njegov rival Marin Čilić (rang 23) bi bio najniže plasirani igrač od Soderlinga (tada 25) koji je ušao u finale, čime bi postao 19. igrač u istoriji koji je učestvovao u finalima svih Grend Slem takmičenja i kome bi se 16. pokušaj napokon – posrećio.

foto: EPA/ETTORE FERRARI

U međusobnim mečevima prvog polufinalnog para koji datiraju od 2016. – Nadal vodi sa 6-3 u pobedama nad Zverevim, gde je – zanimjlivo – Saša vezao 3 pobede u periodu od 2019. do 2021., godine u kojoj je u Nadalovom Madridu sjajnom Špancu naneo jedini poraz na šljaci (6-4 6-4). Zanimljivo je spomenuti da je na Rolan Garosu Nadal od svojih 110 pobeda čak njih 88 ostvario bez izgubljenog seta a četiri trofeja (2008 2010 2017 2020) stekao na isti ubedljivi način, izgubio samo 3 meča ukupno, da nije izgubio meč od 2010 do 2015 (39 uzastopnih pobeda) i osvojio 330 setova ukupno – pritom izgubivši samo 34. „Kralj šljake“ opravdano nosi taj nezvanični nadimak – sa osvojenih 62 od svoje 91 titule upravo na ovoj podlozi.

Zverev bi ulaskom u finale postao tek drugi Nemac u Open eri – posle Štiha 1996. – koji bi došao do same završnice Rolan Garosa, i borio se da postane treći (i prvi posle Bekera 1996) koji bi osvojio Grend Slem titulu. Umalo eliminisan u 2. kolu od Baeza, Saša bi postao drugi finalista posle Gaudija 2004. koji je morao da spašava meč loptu na putu do finala. Velikom pobedom protiv Alkaraza, skinuo je jedan veliki „maler“koji ga je pratio od početka karijere – 11 poraza u isto toliko mečeva sa protivnicima iz Top 10 ATP liste. Nemac bi postao prvi igrač posle Novaka 2018. koji bi do osvajanja trofeja pobedio 3 igrača iz Španije u nizu na njima omiljenom Rolan Garosu, a zanimljivo je i to da do sada ima 8 pobeda i samo jedan poraz u mečevima koje je igrao u 5 setova – što znači da ima potrebne kvalitete da istraje u slučaju da održi rezultatsku ravnotežu kroz meč sa Nadalom danas. Zverev je bio najuspešniji igrač na turneji 2021. po broju osvojenih ATP titula (6) – a ubedljivo je najuspešniji po broju osvojenih trofeja među članovima nove generacije šampiona (rođenih posle 1990) sa njih 19. Dva puta je dobijao prvog igrača sveta Đokovića (2018 2021) u pohodu na osvajanje trofeja na Završnom Mastersu sezone, a prošle godine je osvojio i svoje prvo zlato na Olimpijskim igrama – takođe pobedivši Đokovića u polufinalu.

foto: EPA/MARTIN DIVISEK

Deset godina mlađi od svog protivnika Čilića (33), Norvežanin Kasprer Rud je postao prvi učesnik polufinala jednog Grend Slema iz te Skandinavske zemlje u istoriji. Bivši prvi junior sveta (kao i Zverev), Rud je postao prvi Norvežanin u istoriji koji je ušao u Top 10 (najviši plasman – 7. mesto aprila 2022), i prvi posle Endija Mareja u 2011. koji je osvojio 3 uzastopna turnira u 3 nedelje (Baštad, Gštad i Kicbil) u sezoni 2021. Kasper je najuspešniji igrač ATP liste na šljaci po broju osvojenih turnira (7), učešća u finalima (8) i ostvarenim pobedama (65) od 2020. godine, što govori o opravdanosti njegovog visokok plasmana i u Rolan Garosu.

Marin Čilić je prvi igrač iz Hrvatske i tek peti aktivni igrač (velika četvorka plus on) koji je došao do polufinala na svim Grend Slemovima. U slučaju da današnjom pobedom uđe u finale, postaće 11. igrač u istoriji koji je nastupao u završnici svih Grend Slemova, što bi bio fantastičan karijerni uspeh za popularnog „Čilu“. Od igrača iz susedne zemlje, pre njega je jedino još Ivan Ljubičić došao do polufinala u Parizu 2006. Marin nema pozitivan skor u nastupima protiv Top 10 igrača (36-93), koji se reflektuje i na Grend Slemove (14-28) i još više na Rolan Garos (2-10). U slučaju da pobedi Ruda, Marin će prvi put uspeti da na jednom turniru pobedi 3 igrača iz Top 10 selekcije u nizu. Najveće uspehe na Rolan Garosu ostvarivao je ulaskom u četvrtfinale 2017. i 2018., a kao junior je osvojio ovaj turnir pobedom protiv Van Der Duima 2005. Naravno, ono što je dobro poznato je da je Marin osvojio prestižni Ju Es Open 2014. pobedivši Federera, koji mu se za to „osvetio“ pobedama u finalu Vimbldona 2017. i Australijen Opena 2018. godine. Najveće uspehe u direktnim susretima sa najbolje plasiranim igračima ostvario je pobedama protiv prvoplasiranih Đokovića 2016. u Parizu i Nadala 2018. u Melburnu, a svoju 500-tu pobedu u karijeri zabeležio je u Moskvi pobedom protiv zemljaka Ive Karlovića.

foto: Profimedia

U slučaju da Nadal i Rud budu ušli u finale, to bi bio ujedno i njihov prvi meč u karijeri. Ako bi na posteru za veliko finale stajala imena Nadala i Čilića, to je rivalitet koji datira od 2009. u kome Nadal ima primat sa 7 pobede i 2 poraza (bez poraza na šljaci), u kome je Čilić u poslednjem meču na Ju Es Openu 2019. uzeo samo jedan set Špancu. U slučaju da finalisti budu Zverev i Rud – tu bi Saša bio u blagoj prednosti sa 2 pobede iz 3 dosadašnja meča (svi odigrani prošle godine) – od kojih ni jedan nije igran na šljaci, a ako bi se desilo ono što prognozeri najmanje očekuju – finale Zverev-Čilić – Nemac je u još većoj prednosti sa 7 pobeda i 1 porazom, gde je Marin zabeležio jedinu pobedu u njihovom prvom meču u Vašingtonu 2015. godine – a poslednji izgubio u Madridu ove godine sa 2-1 u setovima.

Za ljubitelje tenisa iz Srbije bi – u ovim okolnostima – bilo lepo kada bi Zverev, posle „skidanja loših čini“ u mečevima sa Top 10 igračima na Grend Slemovima pobedom protiv favorizovanog Alkaraza uspeo da – na talasu novog samopouzdanja – odvede meč sa Nadalom u 5. set i proba da snažnim servisima, brzim tempom i „mešanjem“ stila igre poremeti gospodara Šatrijea i spreči ga da u nedelju po 22. put podigne Grend Slem trofej. To bi značilo da je njegov tim dobro uradio domaći posle časa koji su imali prilike da prate u četvrtfinalu sa Đokovićem, gde je jasno prikazana formula šta funkcioniše – a šta ne – kada neko ima nameru da pobedi Nadala na šljaci. Iako se i dan danas dosta špekuliše o zdravstvenom stanju Nadala – pa i po pitanju toga što je njegov jučerašnji trening trajao samo 30 minuta od najavljenih 90 – skoro da nema sumnje da veliki šampion u ovaj meč ulazi potpuno spreman i kao apsolutni favorit. Isti status ima i na šljaci postojani Kasper Rud protiv veterana Čilića – ali bi veličina uloga mogla da izazove neku vrstu psihološkog pritiska na Norvežanina koji se po prvi put nalazi u takvoj poziciji u karijeri. Za razliku od njega, Čilić bukvalno nema šta da izgubi u ovom meču – i očekuje se da će igrati sa puno entuzijazma i rasterećeno, gde bi njegov sjajan servis mogao da bude presudni element u kreiranju velikog iznenađenja i njegov ulazak u jedino preostalo Grend Slem finale u kome nije učestvovao.

foto: Profimedia

Na prvi pogled, očekivanja bi bila da će o pobedniku ovogodišnjeg Rolan Garosa u nedelju odlučivati Nadal i Rud – ali Rolan Garos ne bi bio to što jeste da i ovoga puta u tom smislu – ne iznenadi barem u pogledu imena jednog od projektovanih učesnika velikog finala.

(Vuk Brajović)