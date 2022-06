OGLASIO SE NADALOV DOKTOR! Španac LETEO PO TERENU i osvojio titulu, a na ŠTAKAMA došao na terapiju: To je Rafa, on je čudo!

Rafa je u Barselonu sleteo na štakama što je posebno zabrinulo sve njegove navijače, a sada se oglasio i doktor koji radi na njegovom oporavku i izjavio da se nada da će Španac moći da učestvuje na Vimbldonu.

"Često smo u kontaktu prethodnih nedelja, videli smo kako se situacija sa stopalom razvijala. U sredu smo uradili terapiju radiofrekvencijom na nervu koji je odgovoran za bol koji Rafa oseća. To je visoka frekvencija i nizak intenzitet, a radi se bez aktiviranja nerva – cilj je da se on umrtvi na nešto duži period", rekao je Ruiz Kotoro, prenosi "Express".

Nadal je probao terapiju radiofrekvencijom na nervu koji mu pravi problem u stopalu zbog Vajs-Milerovog sindroma koji mu je ustanovljen još 2005. godine.

"Terapija je dobro prošla, dobro je napredovalo u prvih nekoliko sati, a sada ćemo videti šta će se dešavati narednih dana. Ako terapija bude uspela i Rafa bude napredovao kako treba, njegova namera jeste da igra na Vimbldonu", objasnio je doktor koji je pokušao da objasni i to što je pre samo nekoliko dana Rafa leteo po terenu, a kod njega je stigao sa pomagalima.

"Mnogo se govorilo o tome, o Rafi i povredi, svako ima mišljenje. On je čovek koji je popularan širom sveta i ljudi govore, ali treba znati njegovu situaciju, kako je tekla situacija sa stopalom. To je stanje s kojim on živi već veoma dugo, probali smo različite stvari. Možda deluje neverovatno, ali ono što je neverovatno jeste kako on igra u tim uslovima i kako je dao sve da osvoji Rolan Garos. To može samo Rafa, to je čudo", zaključio je doktor Ruiz Kotoro.

Doktor je poručio da je Nadal dobro raspoložen posle osvajanja Rolan Garosa i da se nada da će moći da igra na Vimbldonu.

"Znam Rafino stopalo bolje od svog. To je povreda retka za sportistu, već dugo se nosimo s njom. Pogoršava se i svaki put tražimo rešenje. Pandemija nam je odmogla jer mirovanje nije rešenje za nju, već je to postepeno prilagođavanje na teret i napor", zaključuje doktor Kotoro.

