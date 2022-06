KIRJOS JOŠ JEDNOM ŽESTOKO UDARIO PO NADALU: Nik pošao po peškir, pa uputio otrovnu strelicu ka Rafi

Australijski teniser Nik Kirjos pobedom nad Stefanosom Cicipasom plasirao se u četvrtfinale turnira u Haleu.

Međutim, ni trijumf od 2:1 (5:7, 6:2, 6:4) nije upao u prvi plan posle meča. Standardno kada je Kirjos u pitanju, njegovo ponašanje je ponovo bilo kontroverzno.

Pored lupanja reketa i svađe sa sudijom, Kirjos je iskoristio priliku da potkači i Rafaela Nadala.

Dok je Grk servirao pri rezultatu 30:0, Australijanac je otišao do peškira, međutim dobio je opomenu od glavnog sudije jer je prekoračio dozvoljeno vreme. Iako je to znao morao je da prokomentariše.

- Ne zanima me, ja uvek čekam. Kada god igram protiv Rafe uvek ga čekam - rekao je Kirjos.

Kontroverzni Kirjos je odbijao da nastavi meč, kao i obično pozivao supervizora na razgovor, a taj dijalog je "uhvaćen".

- Moram fizički da hodam do peškira. Nikada protiv mene riterner nije dobio vremensku opomenu protiv mene. Niko mi ne donosi peškir, ne mogu da dobijem opomenu za to. Da li ti misliš da je to razumna opomena? - upitao je bezobrazno Kirjos supervizora, ali je i pored svega nastavio meč i potom pobedio.

