ĐOKOVIĆ GOVORIO O NADALU I PORUČIO: Skidam mu KAPU, došao sam da OSVOJIM Vimbldon

SPECIJALNI IZVEŠTAČ KURIRA IZ LONDONA: VUK BRAJOVIĆ

Novak Đoković je šest puta osvajao Vimbldon, i to poslednja 3 puta uzastopce. Da nije bilo nemilih događaja u Australiji, administrativnih zabrana da igra Masterse u Indijan Velsu i Majamiju – i varirajuće forme kao posledica svih vanrednih zbivanja tokom ove najčudnije sezone, sigurno je da bi naš as bio apsolutni favorit za osvajanje sedmog Vimbldona i četvrtog zaredom.

Ipak, poslednjih dana – a pogotovo posle maestralnog nastupa na egzibiciji u Harlingem klubu, strasti su opet uzburkane i o Novaku se ponovo često priča kao najizglednijem kandidatu za osvajanje šampionskog trofeja. Zbog toga je današnja konferencija za medije bila veoma interesantna, a pre svega – odgovor na pitanje – kako se oseća danas u Londonu:

“Za sada je ovde sve u redu, dobro treniram i osećam se pozitivno. Nisam igrao uvodne turnire pred Vimbldon, ali ovo nije prvi put da sam se odlučio za tako nešto – jer se inače brzo adaptiram na ovu podlogu, i imao sam uspehe i pre kada sam išao direktno na Vimbldon. Ovo je moj omiljeni turnir, čiji sam trofej sanjao kao dete – i imam posebne motive da i ovoga puta odigram najbolje što mogu!“

foto: EPA/Tolga Akmen

Upitan da li će mu prestiž i trofej biti dovoljni bez renking poena u slučaju da osvoji turnir, Novak kaže:

„Neke druge igrače će ovo stanje zasigurno više pogoditi nego mene, u trenutnoj situaciji u kojoj se nalazim. Naravno, poeni su i meni važni, ali ne toliko puno koliko je bio slučaj do nedavno – kada sam jurio što veći broj nedelja na prvom mestu. Ponavljam – jesu važni, ali i to da su mi sada prioriteti drugačiji. Ono što je više uticalo na moj rang je nemogućnost da igram u Australiji i Americi ranije u godini, ali – tako je, kako je“, jasan je Novak.

Upitan kako se odnosi prema trenutnim pravilima po kojima neće moći da učestvuje na turnirima u Americi od avgusta, Nova kaže:

„Kako danas stvari stoje, i dalje mi nije omogućen ulazak u SAD, zbog čega ću se svakako dodatno truditi da prođem što bolje ovde. Pratiću aktivno situaciju jer želim da igram u Americi, ali ne mogu ništa više da uradim osim da igram turnire na kojima će mi to biti dozvoljeno - i čekam eventualnu promenu pravila za ulazak u SAD.“

foto: Profimedia

Medije je i ovoga puta interesovalo kakav je Novakov stav prema Nadalovim uspesima u poslednje vreme.

„Nadal je ostvario impresivne uspehe posle operacije – osvajajući Australiju i Rolan Garos. Skidam mu kapu na borbenosti i takmičarskom duhu, i sigurno je da on ovim ostvarenjima stvara još uspešnije karijerno nasleđe na terenu. To zaslužuje najviše poštovanje. On i ja smo najveći rivali tokom naših karijera, i ovom prilikom ponavljam da je to bilo izuzetno značajno u našim odnosima – a da za njega imam samo poštovanje“, objašnjava Đoković.

foto: Profimedia

Novak je jedan od retkih igrača koji je više od 4 puta osvajao Vimbldon, ali je jasno da postoji ambicija da nastavi tim putem:

„Želim da i ove godine na Vimbldonu budem u poziciji da se borim za još jedan trofej. Kao osmogodišnjak sam sanjao da ga osvajam, i prvi meč koji sam ikada gledao na televiziji je finale Vimbldona kada ga je Pit Sampras osvojio. On je to učinio 7 puta, i nadam se da ću ga ove godine sustići u toj statistici,“ nagoveštava Novak.

foto: EPA/CHRISTOPHER PIKE, Printscreen/Instagram

Upitan o komentarima nekadašnjeg igrača iz Ukrajine Sergeja Stahovskog u vezi tenisa i krize u njegovoj zemlji, Novak kaže:

„Dobro poznajem Sergeja, bili smo bliski i u Savetu igrača, i razumem frustraciju koja se pojavljuje kod igrača iz Ukrajine usled ove teške situacije. Ja sam dete više ratova, i imam razumevanje za bol koji se proživljava. Sa druge strane, ne vidim na koji način su teniseri iz Rusije i Belorusije učestvovali u ovim nemilim događajima, i shvatio sam da su spremni na brojne kompromise da bi ostali u konkurenciji i na takmičenjima. Veoma je teško dati pravi sud, razumem obe strane – a kao sportista, ne bih smatrao da je fer da me neko izbaci iz takmičenja iako ni na koji način nisam uticao na nemila zbivanja iz domena politike. Želeo bih da vas podsetim da su i moje kolege sportisti iz Srbije bili proterani iz međunarodnih takmičenja od 1992 do 1996, i da su mnogi čak morali da napuste svoje sportove i prekinu karijere u tim okolnostima. Jednostavno, za te stvari treba imati više razumevanja, jer su veoma delikatne i složene,“ ističe Novak.

„Bilo je godina – poput prošle – kada nas je delilo samo 2 nedelje od finala Rolan Garosa do Vimbldona, i veoma je izazovno u tako kratkom periodu transformisati i adaptirati se sa najsporije na najbržu podlogu. Meni je u tim okolnostima svaki dan odmora važan, dok neki igrači vole da u tom vremenu igraju takmičarske mečeve i ulaze u formu. Ja pripadam onima koji biraju odmor, a ono u čemu je najvažnija adaptacija je kretanje na određenoj podlozi. To utiče i na trening i pripreme, i postavljanje tela u igri je veoma važno i zbog igre i stanja tela. Naravno, svako ima posebnu rutinu i potrebe – i razlike u ovom smislu su neminovne,“ objašnjava svoj pristup pripremama za Vimbldon Đoković.

foto: Printskrin

U izjavi za domaće medije, Novak ističe želju da ide „do kraja“ na ovom turniru:

„Imperativ za osvajanje Vimbldona uvek postoji, motivacije i insipracije ima na pretek. Nisam osvojio ni jedan Grend Slem ove godine, ako to ne menja stvari preterano. Moje pripreme ovde su protekle na sličan način kao i pre. Naravno, imate više samopozudanja ako pre Vimbldona osvojite 1 ili 2 Grend Slema, ali situacija je bila takva ove godine – i na to se ne treba više osvrtati. Imao sam i dosta oscilacija u igri, ali i dobre nastupe u Rimu, Madridu i Parizu – iako sam svestan da je i to moglo bolje. Dobro se osečam i ako na pravi način otvorim turnir, misilm da mogu daleko da doguram,“ optimističan je Novak.

foto: AP

Na kraju je pohvalio i svog očekivanog protivnika u četvrtfinalu, Karlosa Alkraza:

„Karlos je obelezio ovu godinu nizom sjajnh rezultata, i teniski svet mu je odao počast na tome. Opšta pretpostavka je da će mu druge podloge više odgovarati, jer kao mald igrač nije imao puno prilika da igra na travi – ali to je samo pretpostavka. Do našeg evenutalnog četvrfinala ima dosta teških mečeva i za njega i za mene, a format takmičenja na Grend Slemu dozvoljava da se vratite u meč i kada zaostajete 2 seta – što je bio čest slučaj u mojoj karijeri. On je još mlad, puno Grend Slemova su pred njim, i sigurno je da će kroz vreme mnogo toga još naučiti – ako se desi da ove godine ne postigne željene rezultate na Vimbldonu,“ ističe na kraju glavni favorit 135. Vimbldona iz Srbije.

Vuk Brajović / Kurir sport