NOVAK ĐOKOVIĆ POSLE STARTNE POBEDE: Vimbldon je jedinstven u mom životu i karijeri

Novak Đoković je odgovarao na brojna – pa i veoma izazovna pitanja – svetskih medija posle zahtevne pobede nad Koreancem Kvonom

“Odlično se osećam pri povratku na Centralni teren – i to kao braneći šampion, u prvom takmičarskom meču sezone na travi. Prethodnih godina nismo imali priliku da treniramo na njemu – za razliku od ove – i osećaj izlaska na netaknutu travu je zaista izuzetan. Sve u svemu, jedinstven osećaj u našem sportu“, otvorio je svoje prvo druženje sa medijima od zvaničnog početka turnira Novak Đoković.

„Smatram da sam ostvario dobru pobedu protiv igrača koji poseduje veliki talenat, i čija igra sadrži odlične forhende i bekhende. Nisam dobro započeo meč – niti igrao na najvišem nivou – ali sam uspevao da pronađem prave udarce kada je to bivalo najvažnije, kao i da se u tim trenucima oslonim na dobar servis. Sve u svemu – znam da mogu bolje – ali mi je utisak iz prvog meča pozitivan, i idemo dalje“, rezimira u osvrtu na meč protiv Kvona naš as.

Veliki hit na društvenim mrežama bila je kritika sina Stefana Novaku i timu da ne mogu ni da sklope jednu trampolinu u dvorištu kuće gde odsedaju na Vimbldonu, što je bio povod za smeh u Sali za konferencije. U nastojanju da to objasni, Novak je rekao:

„Kako prigovoriti išta na dečiju iskrenost i direktne komentare? (smeh) Zapravo, za mog Stefana je svaki učesnik Vimbldona – superheroj, i komentari su bili upućeni svima u našem timu – a ne samo meni. Video nas je sve u kolektivnoj akciji, odrasle, u punoj snazi, kako se trudimo oko nečega – i nije mu bilo jasno da nismo u stanju da namestimo trampolinu – a da pritom nastupamo na Vimbldonu. Smešno, nema šta... Drago mi je što je Stefan bio na stadionu danas, jer se uvek posebno osećam kada igram pred svojim sinom. Nisam imao previše takvih prilika u životu, i svaka je jedinstvena“, sa ponosom kaže Novak.

Upitan da li se u pripremi mečeva u značajnoj meri vodi svojom statistikom – ili čime više, ili manje - Đoković objašnjava: „Više pratim statistiku svojih narednih protivnika nego svoju, da budem iskren. Važnije mi je kako se osećam na terenu, da li se dobro krećem, da li mi je tajming u redu – i da uđem u ritam sa svakim narednim udarcem. Naravno, potrebno je igrati više mečeva da biste se srodili sa podlogom, naročito na travi – jer je potpuno drugačije igrati trening-mečeve i izaći na Centralni teren za zvaničan nastup. Osetićete pritisak, tenziju, svašta će vam proći kroz glavu... U prvim kolima vaši protivnici nemaju šta da izgube protiv vas, udaraju snažnije, veruju da mogu da vam „uzmu skalp“, dok se vi trudite da uđete u ritam. Izabrao sam da ne odigram ni jedan pripremni turnir pred Vimbldon, i znao sam da ću biti malo „zarđao“ na početku. Zbog toga mi je veoma drago da sam ostvario pobedu protiv igrača koji je dobro osećao lopticu sa osnovne linije, i stizao da uzvrati svaki moj udarac – igrajući ravno, jako i nisko. Zaista sam bio prinuđen da se potrudim da bih ostvario ovu pobedu“, iskren je Novak.

„Bio sam veoma prijatno iznenađen lepim dočekom na Centralnom terenu danas. Publika je, naravno, bila veoma angažovana tokom meča, navijala je – i to, rekao bih, na fer način. Zaista sam uživao ovde danas,“ bile su reči zahvalnosti koje je Novak ovom prilikom uputio publici na Centralnom terenu danas.

Na Mekenroove komentare o tome da je sasvim moguće da su neprijatna iskustva iz Australije i osvajanje obe Grend Slem titule od strane Nadala donekle poremetila – ili čak potresla Novaka u njegovim karijernim planovima, srpski as odgovara:

„Da li su me prethodna zbivanja „potresla“? I da – i ne. Da, u smislu toga što nikada nisam pre doživeo ništa slično onome što se desilo u Australiji, i nekoliko meseci posle toga su bili izazaovni u emotivnom smislu iz raznih razloga. U smislu moje motivacije na terenu, treninga i pripreme za igru i karijernih ciljeva – i ne toliko, da budem iskren. Blisko sarađujem sa svojim timom na način koji nam donosi željene rezultate. Ali, senzacija koju sam osetio pri povratku na teren posle Australije – a naročito na prvih nekoliko turnira – bila je drugačija, i ne baš tako prijatna za mene. U ovom trenutku ne osećam posledice niti tragove tih zbivanja – i nastavio sam dalje svojim putem, iz turnira u turnir – u nastojanju da izvučem najviše moguće iz tog iskustva“, jasan je Novak.

Federer odsustvuje sa Vimbldona po prvi put posle 23 godine, pa je medije interesovalo da se Đoković priseti njihovog rivaliteta na Vimbldonskoj travi....

„Kao i kada pričamo o Rafi, imam samo najdublje poštovanje i za Rodžera. Naravno, obojica su značajno uticala na moj razvoj kao igrača, više nego bilo koji ostali igrači. Najvažniji mečevi koje sam igrao na Vimbldonu upravo su bili protiv njega, bez sumnje. Finale iz 2019. mi prvo pada na pamet, a zatim i preostala dva 2014 i 2015. Na sreću, odneo sam pobedu u svim tim mečevima, a svaki od njih – osim 2015 – odlučen je u 5 setova. Iskustvo je veoma slično mečevima protiv Nadala – jer svaki put kada izađete na teren sa Rodžerom – to ne može biti običan meč, a kada se još i borite za trofej, važnost postaje neuporedivo veća. Smatram da je najveći izazov u našem sportu igrati protiv Rafe na šljaci i Rodžera na travi - i obojica su ostvarili najvažnije karijerne uspehe upravo na tim podlogama“, kaže on.

Zanimljivo je da se može desiti da Novak posle Vimbldona ne nastupi na Grend Slemu celih 11 meseci, a u vezi toga on kaže: „Svestan sam da je to moguće da se desi, i zbog toga ću nastojati da izvučem najviše što mogu iz ovog turnira. Ne mislim toliko puno unapred, videćemo šta će se na kraju desiti sa tim. Nema previše vremena između Vimbldona i Ju Es Opena, pa se nadam da će se stvari ipak promeniti i da ću moći da se na kraju takmičim. Voleo bih da to bude slučaj – ali su moje misli i pažnja trenutno usresređeni na Vimbldon.“

Na molbu da uporedi važnost svojih 22 uzastopnih pobeda na Vimbldonu i Beretinijevih 21 na travi, Đoković uz osmeh („Morali ste to da pitate, zar ne?“) odgovara čuvenom italijanskom novinaru Ubaldu Skanjagati: „Mateo je definitivno jedan od najbolja 3 igrača na travi u poslednje 3 godine, i rezultati svedoče o tome. Sjajno se vratio na turneju posle pauze od nekoliko meseci usled povrede, i mislim da sa pravom očekuje da ovde ostvari značajan rezultat. On je sada takođe mnogo iskusniji, pogotovo posle prošlogodišnjeg finala – i put do još jedne završnice mu je sada sigurno dobro poznat. Što se mojih uspeha ovde tiče, blagosloven sam što sam ih ostvario na svom omiljenom turniru – turniru iz mojih snova. Moji dečački snovi ostvareni su ovde 2011. godine, to nikada neću zaboraviti i uvek će imati posebno mesto u mom srcu. Svaki put kada izađem na Vimbldonski teren – naježim se – jer osetim značaj koji je Vimbldon imao u mom životu i karijeri“, sa posebnim sentimentom zaključuje svoje obraćanje medijima danas Novak.

Teško izvojevanoj pobedi protiv inspirisanog suparnika – u veoma neprijatnim atmosferskim uslovima i zahtevnom terenu sa otežanim lopticama – ne treba preterano „gledati u zube“. Novak je otvorio svoju kampanju sa pobedom u Vimbldonu, imao prilike da oseti takmičarski ritam protiv igrača koji ipak nije predstavljao značajnu pretnju po njegovo napredovanje u žrebu – i dobio željeno iskustvo i samopouzdanje kao kapital na kome će graditi planove za dalja kola. Sve u svemu – dobro je ako se dobro svrši, a pošto se tako i desilo - tu više ne treba ništa dodati danas...

Kurir sport