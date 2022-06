LAJOVIĆ POSLE PREDAJE RIVALA NA STARTU VIMBLDONA: Nikada nije lepo završiti na ovaj način

Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u drugo kolo Vimbldona, pošto mu je Španac Pablo Kareno Busta zbog povrede predao meč.

Španac je morao da preda meč posle sat i 11 minuta igre pri rezultatu 1:1 u setovima.

Kareno Busta, 20. teniser sveta, poveo je u setovima zahvaljujući brejku u četvrtom gemu prvog seta.

U drugom setu, Lajović, 64. na ATP listi, odlučujući brejk je napravio u 10 gemu i stigao do izjednačenja, nakon čega je Španac zatražio medicinski tajm aut, a potom i predao meč.

U drugom kolu, Lajović će igrati protiv Aleksandera Bublika iz Kazahstana.

"Nikada nije lepo završiti na ovaj način, ali, sa druge strane, prošao sam u drugo kolo i to je bitno. Malo mi je trebalo vremena da uđem u ritam, s obzirom da sam u prvom setu imao dosta niži procenat prvog servisa, što je jako bitno na travi. U drugom setu sam uspeo da bolje zaigram... Koliko sam uspeo da shvatim iz onoga što mi je rekao na kraju, Busta se povredio na nekom riternu, tako da nije to nešto od ranije. Teško je posle meča koji se nije razvio do kraja doneti neke zaključke, ali bitno mi je da sam u drugom setu počeo da bolje igram i serviram".

O Bubliku.

"To neće biti lako, igrali smo samo jednom, na Australijan openu. Sećam se da je bio težak meč. On voli da igra na travi, jako servira, jako je talentovan što se tiče same igre i to zna da koristi u toku meča. Biće skroz drugačiji meč nego u prvom kolu".

Kako se snalaziš protiv "ekstravagantnijih" igrača kao što je Bublik?

"Imao sam polovične uspehe. Njega sam pobedio i dobro sam igrao ceo taj meč, ali ima igrača protiv kojih sam gubio kao što je Kirjos. To su pre svega neki serveri. Imao sam i dobre mečeve, ali većinom sam gubio, tako da mi nije lako da igram protiv njih, pogotovo u odnosu kada njihov servis skače preko nivoa ramena na moj jednoručni bekhend, pogotovo u odnosu na igrače koji igraju dvoručni. Iz tog razloga je mnogo veća razlika kada igraš protiv takvih servera. Sa druge strane, u drugom kolu sam i nadam se da ću uspeti da pobedim".

Kako će Bublikove ludorije uticati na tebe?

"Zavisi od situacije. Mislim da, što se tiče slučaja Bublik, on to koristi i taktički i kao šou. On to radi i na brejk lopte i bitne poene, dok neki drugi to rade samo kada vode sa brejkom i 40:0, ili slično. Tu zbog toga ne vidim nekakvu taktičku stvaru, već ili radi zabave ili radi, da kažem, provokacije. Nemam neku emociju, da kažem da mi izaziva nešto negativno. Ako je dozvoljeno u pravilima, dozvoljeno je. Da li je korektno? To je sada druga stvar. Tako treba da se ophodimo prema tome -- ako mu je dozvoljeno, na njemu je da li će to da koristi ili ne. On to koristi konstantno i neki njegov plan igre je da nema plan, tako da je vrlo teško spremati se za takve igrače. Uglavnom kada igraš protiv nekog igrača znaš kako igra, pa pokušavaš na to da odgovoriš nekim taktičkim planovima, ali kod njega toga nema, on jednostavno igra iz inspiracije".

Lajović se za Vimbldon spremao samo nedelju dana pred početak na turnirima na travi, a nedelju pre toga igrao je na čelendžeru u Parmi - na šljaci.

"Plan je bio da igram taj čelendžer, jer sam pao sa rangom i mislim da bih u toj nedelji verovatno igrao neke kvalifikacije ATP turnira, tako da je bila bolja odluka da idem tamo. I ranijih godina sam često igrao samo u nedelji pre i Vimbldon, a u tom periodu između RG i Vimbldona pravio mini blok priprema za drugi deo sezone".

Lajović ističe da voli da igra na travi i Vimbldonu.

"Inače, volim da igram na travi i Vimbldonu, samo sam imao teške žrebove i to možda nije najbolja podloga za moju igru, ali uživam da igram. Vimbldon je stvarno prestižan turnir i svako ko u neku ruku kaže da ne voli da igra ovaj turnir, mislim da jednostavno ne voli tenis, jer otkad si klinac, kada pomisliš na tenis -- pomisliš prvo na Vimbldon. To je, u neku ruku, meka našeg sporta. Imao sam priliku da igram dva puta sa Federerom na Centralnom terenu, što je iskustvo koje se pamti do kraja života. To su one stvari zbog kojih igraš sport. Uživam ovde da igram i nadam se da mogu da popravim svoj najbolji rezultat, što je drugo kolo".

I jedan Andre Agasi se u jednom trenutku karijere vratio na čelendžere.

"Dosta je drugačiji nivo. I na čelendžeru jako dobro igraju igrači. Cilj kada ideš na slabiji turnir je da dobiješ više mečeva u jednoj nedelji, i ako možeš da iskoristiš da dođeš do kraja turnira da uzmeš što više bodova. Mislim da ni kada sam napredovao u karijeri, a ni u ovom stadijumu, nije dobro zadržati se na nivou ispod. I kada sam bio mlađi i kada sam igrao čelendžere, uvek sam radije išao na kvalifikacije ATP turnira. Mislim da je to jako bitna stvar u mentalitetu, da stalno imaš u glavi da ideš na najjače turnire, jer koliko god možda ti imao bolje rezultate na čelendžerima, ti se navikavaš na taj nivo i na neki način tvoj nivo ostaje taj nivo, dok, ako guraš sebe na jače turnire, navikavaš se na to i samim tim pokušavaš da izvučeš bolje stvari iz sebe".

