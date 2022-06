NOVAK SE ZAPITAO UOČI US OPENA: Kako NEVAKCINISANI Amerikanac može a ja ne? Đokoviću smetaju DVOSTRUKI aršini

Đoković je u problemu jer po trenutnim američkim zakonima ne može da nastupa na četvrtom grend slemu sezone Ju-Es openu.

Srpski as podsetio je na činjenicu da američki teniser Tenis Sandgren takođe nije vakcinisan protiv korona virusa, ali da za njega ne važe pravila kao za strane državljane.

Sandgren je inače javno podržao Novaka i kritikovao Vladu SAD, a Ðoković je otkrio da je komunicirao sa Amerikancem u prethodnim danima.

"Dopisivao sam se sa njime pre nekoliko dana, zahvalio mu se na podršci koju mi je pružio u javnosti u ovoj situaciji. Ono što je on rekao je potpuno logično. Ako je nevakcinisanim igračima zabranjeno da učestvuju na tom turniru, onda bi to pravilo trebalo da važi za svakoga. Ne vidim u čemu je medicinska logika da on može da igra jer je državljanin SAD, iako nije vakcinisan, a meni je to pravo uskraćeno. Kada bih imao americku ''zelenu kartu'' ili pasoš, meni bi bilo omogućeno da igram. Ako to možda ima neke političke logike... Ja radije u to ne bih ulazio, i sami možete da zaključite zašto", rekao je Ðoković srpski medijima na Vimbldonu.

foto: AP/Andrew Brownbill, EPA/Neli Hall

Novak je naglasio da bi jako voleo da igra u Njujorku

"Grend slemovi su takmičenja koja se najviše računaju u ovom delu moje karijere, oni zaslužuju moju posebnu pažnju. Ali, dobro, ako ne budem imao šansu da igram tamo, neće biti smak sveta, idemo dalje. Ja sam trenutno usredsređen samo na ovaj turnir", istakao je Novak.

Ðoković će sutra (14.30) na Centralnom terenu Vimbldona igrati meč drugog kola, a rival će mu biti Australijanac Tanasi Kokinakis.

