NIKO NE ŽELI KIRJOSA U SVOM DELU ŽREBA! Krajinović: Ne zanima me njegovo GLUPIRANJE , fokusiran sam na teren!

SPECIJALNI IZVEŠTAČ KURIRA IZ LONDONA: VUK BRAJOVIĆ

Ipak, medijima je bio mnogo interesantniji njegov naredni rival nego mlađani Čeh...

"Ne obraćam pažnju šta Kirijos radi, to je njegov stil, njegov način - jer voli pažnju. On je takav igrač, imam veliko poštovanje prema njemu u tom smislu; opasan je i može da pobedi koga hoće. Baviću se sobom, a šta će on da radi i da li će da pljuje, da li će da se glupira... Neka radi šta mu prija, ja to ne volim da gledam na terenu jer sam odgojen drugačije. Ja sam miran i povučen, ali svako ima neko svoje stvari koje voli da radi," komentariše današnje izgrede Kirijosa Filip, i nastavlja na istu temu:

"Sigurno ti ne prija kada se neko glupira i kada te izbacuje iz takta, ali to je sastavni deo sporta i moraš da se nosiš sa tim. Biću spreman na to i znam šta me čeka Prvo želim da se oporavim od ovog meča jer je bio zahtevan fizički i psihički, pa ću sutra razmišljati o Kirjosu."

Napokon, reč je o meču sa Lehečkom:

"Možda sam imao i malo sreće, mislim sreće... Treći set je trebalo da dobijem, imao sam mnogo više šansi, taj-brejk sam bezveze izgubio jer sam promašio nekoliko voleja, pa je on tu imao malo više šansi. U četvrtom setu je servirao za meč, taj gem sam ja odigrao dobro, svaki ritern sam mu vratio, a u petom setu sam bio u prednosti, imao sam brejk, pa onda je to vratio. Generalno je meč bio sa obe strane gore-dole, ali su uslovi jako teški za igru. Neverovatno duva vetar svaki dan, mnogo je teško kontrolisati loptu u ovim uslovima, teško je snaći se. Nijedna lopta ti ne odskače dobro, vetar je nosi...Ipak, srećan sam što sam u drugom kolu jer nisam nikada imao pobedu na Vimbldonu", kaže Filip.

Igrati na standardnim terenima na Vimbldonu ponekad nosi nepredviđene komplikacije, jer su tereni možda i previše blizu - i zbivanja na jednom mogu da zasmetaju igračima na drugom.

"Nisam obraćao pažnju na to toliko, već sam ovde toliko godina. Jednostavno to je grend slem, možda bi trebalo da budu malo zatvoreniji tereni jer su ljudi preblizu. Udaraš ljude stalno lopticom kada serviraš,a ako on promaši - loptica izlazi napolje. Nisam razmišljao o tome", odgovara na tu temu Krajinović.

Kirijos je rival koji je svoju ranu slavu stekao upravo na ovom turniru, što svakako nosi svoju težinu... Sa druge strane, Filipov put je bio značajno drugačiji, što naredni meč čini zanimljivijim. Na to Filip kaže:

"Pa pre sedam godina sam verovatno bio 200. igrač sveta, sada sam trideseti. Sigurno sam drugačiji igrač i iskusniji, imam iza sebe solidnu karijeru i imam mnogo dobrih i jakih pobeda. I on se tada probijao, kada ima dan može da pobedi svakog i to je dokazao, voli da igra na travi, to mu je omiljena podloga, servira neverovatno, ima neverovatan osećaj za poen. Smatraću ga za favorita, pa ću da vidim šta mogu da uradim", pomalo zagonetan je Krajinović.

"Protiv njega je stalno snalaženje, ne znaš šta će da uradi, da li će igrati servis-volej, da li će igrati slajs, da li će servirati iz ruke... Dobio sam jako težak žreb, niko ne želi da ima Kirjosa u svom delu žreba. Verujem da se 90 odsto igrača molilo da ga ne dobije, kao i ja. Ceo taj deo žreba je mnogo težak..." razlaže Kirijosovu igru naš as.

Prva pobeda na Vimbldonu je ostvarena, a kada će "pasti" prvi ATP trofej? Filip nema sumnje da će i to postići, i zaključuje:

"Laknulo mi je kada sam pobedio na Vimbldonu. Iskreno, ne znam još koliko ću igrati tenis. Idem iz godine u godinu, pa ću videti da li mi se igra. Nisam želeo da završim karijeru, a da nemam nijednu pobedu na Vimbldonu. Sa te strane mi je laknulo, jer ko zna da li ću ikada više doći ovde... Nisam od onih igrača koji će reći da će igrati do 40. godine, već igram iz godine u godinu, osluškujem svoje telo. Bitno je da imam motivaciju, da mi se igra, jer nisam sebi zadao cilj da moram nešto da uradim.Naprosto, ne moram ništa!" jasan je Filip.

"Tako mi je lakše i tako se bolje osećam. Verujem da ću igrati još nekoliko godina, ali ne znam šta će one doneti", uz osmeh zaključuje Krajinović - a na izlazu dodaje: "Sigurno neću završiti karijeru a da ne osvojim ATP trofej!"

Vuk Brajović / Kurir sport