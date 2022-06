LAJOVIĆ NAKON ELIMINACIJE: Presudio moćan servis Kazahstanca!

Lajović je izneo prve utiske posle meča.

"Mislim da sam igrao solidno, par poena je odlučilo dva seta. Imao sam i set loptu u prvom, ali je on dobro odservirao. Kada dobro odservira jako je teško bilo kako odgovoriti na to. U drugom setu sam imao imao dve brejk lopte, ali opet as, servis viner, as, možda čak i još jedan as... Sve u svemu, mislim da sam odigrao dosta dobro, žao mi je što nisam uspeo tih par šansi da iskoristim. Sa druge strane, nema taj pritisak poena sa ovog turnira, tako da, u neku ruku, drugačije deluje ceo osećaj pobeda i poraza. Sad još imam dubl sa Đereom, pa idem na sledeće turnire".

Sezona na travi za Dušana u singlu je ovim porazom gotova.

"Jedno je ono šta je što mi se sviđa, a šta što mogu da iskoristim najviše za moju igru. Igrati na travi je stvarno poseban osećaj, ali kad imaš pred sobom igrača kao što je Bublik, nije lako da se dođe do izražaja u tim mečevima, pogotovo što se na moj servis igra mnogo više i mnogo su duži reliji, dok on nema toliki pritisak na svoj servis. Konstantno se igraju reliji uglavnom na moj servis i to je ono što možda pravi razliku u ovakvim mečevima. Uživam da igram na travi, ali mislim da najviše moja igra može da mi donese na šljaci i otvorenom betonu".

Kako je bilo igrati protiv igrača koji nema plan i dosta improvizuje?

"Ima on neke šabolne koje koristi, na primer: na drugi servis na prednost strani ako servira 'bombu', uglavnom servira 'u T', na đus strani može na obe strane taj brzi drugi servis, iz forhenda uglavnom riternira 'čip', što je u neku ruku predvidivo, iz bekhenda može da pogodi sve, takođe voli da iz forhenda igra drop šot često. Ima te neke šablone, ali oni nisu vezani za rezultat i zbog toga mislim da deluje kao igrač bez plana. Nikad nije lako, pogotovo kad neko uz takvu igru ima i takav servis. Opet, to je tenis, svi igrači su različiti i nema šta. U neku ruku možda i više prija igrati protiv takvih igrača jer samo reaguješ i ne moraš preterano da razmišljaš. Zavisi i od situacije, ali na ovakvoj podlozi je u velikoj prednosti igrač koji ima takav servis".

Planovi u narednom periodu?

"Plan je da igramo turnire u Evropi. Prijavljen sam u Salcburgu na čelendžeru od 125k, to još zavisi od dubla ovde. Nakon toga igram Bostad, Hamburg i Kicbil, pa ćemo videti za Kanadu i Sinsinati, da li idemo direktno tamo ili ću menjati plan".

Vuk Brajović / Kurir sport