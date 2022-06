ĐOKOVIĆ ODGOVARAO NA ČUDNA PITANJA: Medije je interesovalo šta je njegova rutina pri promeni strana

Odlično je Novak igrao i izgledao na Centralnom terenu Vimbldona danas – skoro neprepoznatljiv u odnosu na momente zabrinjavajući nastup protiv Kvona. Pozitivnu energiju iz meča je “poneo” sa sobom i na konferenciju za medije, što je bilo primetno u njegovom uvodnom obraćanju:

“Prikazao sam visok nivo tenisa, i to protiv veoma neugodnog protivnika – koga odlikuje jak servis i veliki forhend. Želeo sam da mu uskratim vreme i prostor kako ne bi mogao da igra svoju igru. NIsam puno grešio u igri sa osnovne linije, ritern je dobro funkcionisao – i zadovoljan sam svojim nastupom”, kaže Novak.

Upitan da li postoji mogućnost da se, uz Endija, Rodžera i Rafu drugi put nađe među učesnicima egzibicionog Lejver Kupa u Londonu u septembru, Novak je ostavio tu mogućnost – otvorenom:

“To je jedino takmičenje gde nas četvorica najvećih rivala u tenisu možemo da budemo saigrači u istoj reprezentaciji. Koncept Lejver Kupa je poseban i veoma uzbudljiv i za igrače i za publiku, i to u dvorani koja je 10 godina ugošćavala završni Masters sezone. Tradicija i popularnost tenisa u Britaniji će sigurno obezbediti da će tribune biti pune – igrao jai li ne.

Medije je interesovalo šta je njegova rutina pri promeni strana, na šta Novak odgovara:

”Kratko vreme koje mi je na raspolaganju za to pre svega koristim da se hidriram, obrišem znoj, umirim disanje i ostalo što mi prija tokom karijere. Ponekad nemate više od 30 sekundi da to uradite, jer morate da pođete do po peškir... Nova pravila bespotrebno prave preveliki pritisak na igrače, i cilj je da se uštedi što više vremena – što nije baš ni prirodno ni poželjno, bez obzira na to kako smo došli do toga. Na Rolan Garosu je proces bio automatizovan, i sudije su često “prale ruke” kada im zamerimo. Naravno, na travi se manje umaramo nego na šljaci – te je proces nešto manje intenzivan, i lakše dođete do kiseonika”, objašnjava Novak.

Novak je nekoliko puta u poslednje vreme spominjao da mu je strašno krivo zbog svega što se desilo Borisu Bekeru – i da će videti da stupi u kontakt sa njim.

“Nisam bio u direktnom kontaktu sa Borisom, već posredstvom njegove devojke i sina Noe. Mnogo mi je drago što sam ih ugostio u prva dva kola. Noa i njegov mlađi brat Elias će posetiti Borisa tokom narednih dana, I nastojao sam da pružim pomoć ljudima koji ga okružuju – jer ga smatram članom svoje porodice i za osobu koju mnogo cenim, poštujem i za koju brinem. Prošli smo kroz toliko toga zajedno tokom tri godine naše saradnje, a znamo se i od pre. Cepa mi se srce da vidim šta se dešava sa njim, i ne mogu ni da pretpostavim kako sve ovo utiče na njegove bližnje – pa je ovo bio samo mali gest pažnje da ih pozovem da budu uz nas. Uvek će moći da računaju na nas”, naglašava Novak.

Na kraju, čudno pitanje – u kome je medije interesovalo da li ga je eventualno posebno motivisalo to što je igrao protiv tenisera iz Australije – iz koje nosi neprijatna sećanja sa početka godine. Na to Novak odgovara veoma jasno:

”Moja motivacija danas je bila nalik svakom drugom meču, i bila mi je namera da ostvarim svoje taktičke zamisli i plan igre da bih ostvario pobedu. To što je Tanasi iz Australije ni na koji način nije uticalo na moju motivaciju ili intenzitet igre; čak naprotiv – sa njim imam odličan odnos, sjajan je momak i odlično se slažemo van terena. I pored rivaliteta, mislim da je danas bilo puno poštovanja među nama, što je poželjno u ovakvim mečevima. Nadam se da sam odgovorio na vaše pitanje – i dodajem da nemam nikakvu odbojnost ni prema kome iz Australije”, po čemu je Novak ostao dosledan svojim prethodnim izjavama i želji da ponovo igra u Australiji čim pre to bude moguće.

Kurir sport