ĐOKOVIĆ O RAZGOVORU SA MILIONEROM I OPKLADI SA IVANIŠEVIĆEM! Novak otkrio detalje: Goran kaže da nema šanse

Dobro raspoloženje vladalo je na konferenciji za medije prvog nosioca Vimbldona Novaka Đokovića posle pobede nad Tanasijem Kokinakisom.

Veoma ubedljiv u tom meču je bio donedavno prvi igrač sveta – zapravo na šampionskom nivou – što predstavlja veliko ohrabrenje pred brojnim izazovima koji su spominjani poslednjih dana u Londonu. Zbog toga je i dijapazon tema o kojima se pričalo i bio nešto širi, a započet je sa pitanjem „koučinga“, tj. da li treba dozvoliti trenerima da savetuju igrače tokom meča.

- Moram da priznam da sam podeljen po tom pitanju, pošto razumem argumentaciju obe strane. Možda naginjem više ka tome da se uvede koučing – jer mi na turneji znamo da se to već dešava u 90 posto slučajeva, da postoje znakovi i da se tako komunicira. Sada će se to regulisati, tj. ozvaničiti, i – naravno - uz određene uslove, kao što bi bilo da moraš da budeš na strani na kojoj je trener (za verbalnu komunikaciju). U ženskom tenisu su isprobavali taj metod, treneri su silazili na teren - a ne znam hoćemo li mi doći dotle. Razumem i drugu stranu. Kirjos je jedan od tih koji je istakao da to ubija jedinstvenost našeg sporta, da se kao pojedinac izboriš, pronađeš rešenja... Razumem i to, i kažem – podeljen sam, ali naginjem više ka uvođenju. Znamo da se to već dešava, pa neka onda bude i kao pravilo“, odgovara Novak.

Marjan Vajda je dobro počeo u Londonu sa novim pulenom Molčanom, i bilo je normalno očekivati da će se on i Novak tu i sresti...

„Videli smo se pre nekoliko dana, i sedeli smo kao u dobra stara vremena - dok smo još sarađivali. Između nas se ništa nije promenilo na ličnom nivou – sve je ostalo pozitivno, prisno, blisko. On je familija za mene, mnogo više od trenera, zbog svega što je uradio za mene i zbog svega što smo prošli kao tim. To je neizbrisivo iz pamćenja. Teško da naš odnos može da se poremeti; profesionalni odnos nije uticao na naš lični, i drago mi je što je tako ostalo“, jasan je Novak.

U narednom kolu će se odigrati „srpski derbi“ – meč sa Kecmanovićem, i bilo je zanimljivo čuti šta Novak ima tim povodom da kaže:

„Nikada nismo igrali na travi, niti smo trenirali skupa. Drago mi je što će sigurno jedan srpski teniser biti u osmini finala (osmeh). Miomir igra sve bolje i stasava kao igrač. On je dosta vremena proveo u SAD, pa mu je tvrda podloga omiljena.Mislim da mu i šljaka odgovara zbog stila igre, ali je pokazao da može odlično da igra i na travi. Dopada mi se što se trudi da napreduje, da diže nivo igre na svakoj podlozi, da se prilagođava i da beleži pobede. Poznajemo se jako dobro, pa neka pobedi bolji“, „diplomatičan“ je Đoković.

Vimbldonska scena je svake godine pravi debatni forum za pitanja o unapređenju tenisa kao sporta, javne manifestacije i biznisa. Novak je jedan od najaktivnijih u tom pogledu, i po pitanju raznih inicijativa kaže:

„Mene i bivšeg predsednika ATP-ja Krisa Kermoda su dosta razdvajali u medijima i govorili da smo ljuti protivnici, ali poštujem neke stvari koje je on uveo. Na primer, Next Džen turnir je dobar za promociju mladih igrača. Tu je takođe bila zamisao da se isprobaju promene pravila, koje bi se eventualno uvele na turneji ako se pokažu kao dobre. Nije bilo prednosti, igralo se u tri dobijena seta do četiri gema, omogućena je komunikacija sa timom preko slušalica; dosta stvari su tu ubacili, eksperimentisali - što nije loše. I u našem sportu ima dosta tradicionalista, ali i ceo svet se menja. Na primer, upravo ovde na Vimbldonu - ko je mogao da pretpostavi da će ikada dozvoliti da može da se trenira na Centralnom stadionu pre početka turnira? Prvi put se ove godine igra i za „srednju nedelju“. Sa Goranom sam se kladio da će u budućnosti možda da dozvole još malo boja na opremi, a on kaže da nema šansi...“, duhovito će Novak.

„Ja sam otvoren za promene koje mogu da doprinesu popularizaciji – jer suština je u tome da se nađe ravnoteža između toga da igračima ne napraviš preveliki problem da se prilagode – da se ne promeni suština igre – i toga da se približiš novim generacijama“, nastavlja on, i spominje jednu zanimljivu epizodu iz privatnog života na tu temu:

„Sećam se razgovora sa Flavijom Brijatoreom u Monte Karlu, posle moje prve titule 2013. Slavio sam trofej i zadesili smo se u istom restoranu, pa smo poredili Formulu 1 i tenis. On je i tada rekao da je glavni problem tenisa to što se ne zna kada meč počinje, a kada se završava - i bio je u pravu. Taj Next Džen koncept, u kome su kraći setovi je bio eksperiment da se istestiraju vremenski intervali trajanja mečeva ispod dva sata pred TV auditorijumom. Za televiziju su ti parametri mnogo bolji, što podrazumeva i bolje ugovore sa više novca. Dobro je isprobavati razne stvari, i videti da li određene promene mogu da zadobiju podršku. Mi smo tradicionalan sport – u kome nije lako promeniti neke stvari“, zaključuje Novak.

