SRBIJA JE IMALA ČETIRI BROJA 1: Novak pričao o ZLATNOJ ERI srpskog tenisa!

"Najviše se to oseti na terenu kada krene meč; po udarcima i kretnji se oseti da li postoji dvoumljenja ili ustručavanja kod protivnika. Kec je na početku izgrešio dosta tih forhenda koji su mi omogućili dupli brejk, a onda mu je bilo malo nezgodno - jer ja imam više iskustva na Centralnom terenu, znam kako da se ponašam, kako da se postavim na terenu. Za njega je to jedinstveno, prvo iskustvo.

Razumem emocije, i to da igrač koji prvi put nastupa tu može da sebe blokira, ali sa druge strane može i da bude podstrek da igrač odigra meč života. Sve je otvoreno, ne zavisi od jednog igrača - već zavisi od igre, uslova, osećaja, ali i kako krene meč. Zato je meni uvek cilj da što boljem krenem odmah, da otvorim dobro pogotovo protiv ovakvih igrača koji ranije nisu imali priliku da igraju na Centralnom terenu, da odmah pokušam da napravim brejk i rezultatski se odmaknem i tako izvršim energetski pritisak na protivnika", kaže Novak.

foto: EPA/KIERAN GALVIN

Interesantno je bilo čuti Novaka o tome štq misli o aktuelnom stanju i budućnosti srpskog tenisa:

"Budućnost srpskog tenisa je u dobrim rukama jer imamo Kecmanovića, Đerea, Lajovića, Krajinovića...Naravno, dolazi i Hamad Međedović i pravi dosta dobre rezultate na čelendžer nivou. Nadam se da ćemo uskoro imati predvodnike nove generacije u srpskom muškom tenisu koji će moći u kontinuitetu da igraju i na velikim stadionima. Teško je očekivati da će odmah moći da budu na tom nivou na kom smo bili mi iz zlatne generacije, jer su poslednjih 15, 20 godina predstavljali zlatnu eru muškog i ženskog tenisa. Imali smo u nekoliko godina četiri broja 1 - Zimonjića, Jelenu Janković, Anu Ivanović i mene. To je stvarno izvanredan rezultat za jednu malu zemlju koja nema tenisku tradiciju, pomoću kojeg smo stali na mapu teniskog sveta", ističe Đoković.

"Nadam se da će uspesi koje smo ispred Zlatne generacije beležili motivisati sve više dece da idu na tenis. Ima tu puno stvari, sistem mora da se utegne, da se doradi. Sistem nam nije baš najbolji, klupski tenis uppšte nije dobar u poslednjih 10 godina. Raduje mi što smo nakon više od jedne decenije zabeležili rekord po prijavljenim klubovima za seniorsko muško i žensko prvenstvo", naglašava Novak, i produžava:

foto: Dado Đilas

"Ako nema jakog klupskog tenisa, onda nema ni tenisa uopšte u kontinuitetu na profesionalnom nivou. Možete vi da imate pojedince koji će da iskoče, ali mora da postoji sistem - I da klubovi budu jaki. Na primer, jedan Partizan mora da učestvuje u ekipnim prvenstvima. Ja sam i stasao u Partizanu i neverovatno mi je da jedan takav klub ne učestvuje skoro 10 godina na ekipnom prvenstvu."

"Mi smo tako odrastali igrajući sve moguće uzraste u juniorskim danima - i profesionalne, klupske mečeve koji su bili fenomenalni, bili oni zvanični ili nezvanični. Kada smo išli na sparinge i putovali po Srbiji, uvek je bilo nekoliko odličnih igrača u svakom delu Srbije, kao i barem jedan jak klub u kome si mogao da treniraš na visokom nivou u svakoj konkurenciji (do 12, 14, 16, 18 godina i profesionalno). Danas ima više privatnih klubova, međutim - teniseri su nam raštrkani po Evropi i svetu. Nekada je to više bilo centralizovano po jakim klubovima i imao si jaku konkurenciju, nadmetanje koje nas je osnaživalo. Razvoj koji smo imali ka profesionalnom tenisu je bio savršen zbog toga", objašnjava Novak.

"Treba da se poklope neke stvari da bi naredne generacije mogle da predstavljaju konstantu u teniskom ekosistemu u smislu uspeha - i da stvarajy više igrača koji će izlaziti na Centralne terene širom sveta, kako se to ne bi svelo na mene i par pojedinaca - Viktora, Janka, Zikija, Anu i Jelenu. Imamo Olgu Danilović, imamo perspektivu, igrače i igračice koji imaju potencijal da idu daleko. Tenis je individualni sport, ali za njegov razvoj mora da postoji kolektiv - i da sve kreće od klubova."

foto: Starsport©

Nažalost, među članovima tih dolazećih generacija tenisera - pod srpskom zadtavom neće biti Marka Topa, na šta Novak kaže:

"Razmenili smo neke poruke, trebalo je da pričamo, pitao me za određene savete psihološke prirode. Nismo se videli i čuli dva meseca, a u međuvremenu sam saznao da je promenio državljanstvo i jako mi je žao zbog toga. Ja to ne ohrabrujem nikoga da to ne radi jer sam i sam bio u toj poziciji, ali razumem da svako ima neki svoj put. On je rođen u Nemačkoj, tamo je odrastao, tamo i živi. Sa te strane ima logike što je to uradio i da smatra da je to bolje za njegov razvoj, trening i stvaranje nekih prilika i pogodnosti koje može da ima u slučaju da je njigov - a ne naš teniser. Poštujem to, ali to nije nešto što ja podržavam. Žao mi je zato što je Marko dobar momak koji ima potencijal i kvalitet. Srbija je sigurno izgubila jednog igrača koji ima potencijal da postane jako uspešan, ali - dobro - šta je, tu je. To je njegova odluka - a za nas pouka da stvari moraju malo bolje da se vode na državnom nivou kako bi se takve stvari izbegle. Treba postaviti temelje sistema koji može da podrži sve naše tenisere i teniserke i da ih iznedri u velike visine", završio je Đoković.

Vuk Brajović / Kurir sport