KIRJOS JE GODINAMA PRIČAO PROTIV, A ONDA STAO UZ MENE: Đoković se prisetio NAJTEŽEG TRENUTKA i podrške kontroverznog tenisera

Pobedio je Tima van Rijthovena, a onda je, između ostalog, govorio o, u najmanju ruku zanimljivom susretu koji je odigran dan ranije.

Upitan da prokomentariše sve aspekte situacije onoga što je viđeno tokom i posle meča Kirijosa i Cicipasa – i da li je to dobro za sport – Novak odgovara:

„Podeljena su mišljenja oko toga. Ima onih koji kažu da je dobro sve što privlači pažnju, ali ja ne mogu da se složim sa tim u potpunosti. Postoje sportske vrednosti i ponašanje koje svi mi kao njihove kolege želimo da vidimo na terenu. I sam sam diskvalifikovan kada sam udario lopticom sudiju pre 2 godine, i ne mogu da pričam sa stanovišta nekog kome se nikada ništa nije loše desilo na terenu, i ko nikada nije slomio reket na meču - naprotiv. Puno puta sam se i ja loše i nesportski ponašao na terenu i u smislu izliva emocija, ali sam se uvek trudio da imam sportsko ponašanje i poštovanje prema protivniku. Ipak, postoje igrači koji se postave na način da malo više isprovociraju protivnika i koji te iritiraju na terenu – ili prema kojima jednostavno ne osećaš to. Ovo je individualni sport, svi smo mi drugačiji, i relativno je šta je dobro – a šta nije, jer postoje različite perspektive sagledavanja toga šta se desilo ovde preksinoć“, ističe Novak, i nastavlja:

„Ono što se meni desilo na Ju Es Openu se umalo desilo Cicipasu. Imao je sreće da nije nikoga pogodio direktno u publici, iako se loptica odbila o zid i onda udarila nekog u publici –jer ju je udario poprilično jako. Imao sam tu situaciju u prošlosti – i znam koliko je to frustrirajuće na terenu. S druge strane, i ja se stidim i pokajem kada napravim takvu grešku – i izvinim se teniskom svetu jer znam da takvo ponašanje nije primereno. Nadam se da i sam Cicipas shvata da je to greška i da je imao puno sreće – rizikujući da je bio u situaciji da nekoga povredi i bude diskvalifikovan sa meča.“

Đoković podseća i da ga je Kirjos podržavao na početku godine dok je imao probleme sa ostankom u Australiji.

„Sa druge strane, sa Kirijosom se često viđaju te i takve situacije na terenu. Uvek je i zabavno, a sa druge strane – možda i ne toliko za njegovog protivnika. Činjenica je da je to – on – i da li se nekome svideo ili ne, donosi dosta pažnje tenisu. Vidim da je dobro to što privlači neku grupu mladih ljudi koji ga prate, vole i dopada im se što je drugačiji i što tako igra – i mislim da to nije loše za naš sport. Možda su u nekim situacijama njegovi komentari na terenu i van njega diskutabilni, ali to je autentičan Kirijos – i ja to poštujem. Iako je godinama govorio loše stvari o meni, opet je stao uz mene u Australiji – i kada mi je bilo najteže, bio je jedan od retkih koji je u javnosti govorio u moju korist i podržao me – i zahvalan sam mu na tome“, ističe Novak.

Specijalno za Kurir - Vuk Brajović

Kurir sport