NOVAK JE U OVOM BUDISTIČKOM HRAMU NAŠAO SVOJ MIR: Otkriveno gde Đoković odlazi svaki dan tokom turnira u Vimbldonu! VIDEO, FOTO

Najbolji srpski teniser Novak Đoković posle epskog preokreta savladao je Janika Sinera i plasirao se u polufinale Vimbldona.

Đoković je tako stigao na dva koraka od sedme titule na ovom prestižnom grend slemu.

Mnogi se pitaju, šta Novak radi između mečeva, a kada ne trenira ili nije sa porodicom. Tajnu su otkrili sveštenici Budapadita hrama koji se nalazi nedaleko od vimbldonskih terena.

Pre pandemije, Novak Đoković je redovno koristio hram za meditciju između mečeva na turniru, za koju monasi tvrde da je tajna njegovog uspeha. Godinama Novak je provodio po sat dnevno koristeći 160 ari parkova za tihu kontemplaciju i poboljšanje fokusa.

"Želim da Novak bude šampion", kaže za londonski "Tajms" Venerabl Pijobaso, ministar religije i stariji monah zadužen za meditaciju u Budapaditi.

"Novak nam je prijatelj – regularan je gost hrama i poznat zajednici oko njega. Pre nekoliko godina živeo je blizu hrama i bilo mu je zgodno da dođe i meditira kod nas. Nije dolazio na časove koje je hram sam organizovao, sve je sam radio. Provodio je od 30 minuta do sat vremena i preferirao šetnje u parku i pored jezera. Tvrdio je i da mu meditacija pomaže dok igra tenis i da zahvaljujući njoj uspeva da ostane fokusiran u bilo kojoj stvari koju radi. Kada igra tenis, fokusira se samo na tenis, ide od meča do meča i ne pravi nikakve planove. Samo je fokus na meču, to je naučio u meditaciji i uspelo mu je", dodaje monah odeven u narandžastu odoru.

Đoković najradije meditira sam, rano ujutru, dok nema puno ljudi u hramu. Uprkos izolaciji i tome što je pravoslavni hrišćanin, njegove posete hramu donele su mu popularnost među lokalnom budističkom zajednicom.

"Đoković nam je stavio do znanja da nije budista, ali da voli meditaciju i posete hramu. Svrha meditacije je da pokušate da razvijete kvalitet uma, da pokušate da izgradite koncentraciju i da se osećate mirno i relaksirano", kaže Pijobaso.

Pogledajte kako izgleda unutrašnjost hrama koji posećuje Novak Đoković.

Kurir sport