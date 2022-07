KARLOS ALKARAZ ĆE BITI NAJBOLJI TENISER SVIH VREMENA: Auuuu, kakva izjava američkog stručnjaka! Surovo POTCENIO Novaka Đokovića

Svašta smo čuli u svetu tenisa, ali ovako nešto...

- Karlos Alkaraz će da bude najbolji teniser svih vremena.

Kakva izjava! Neki bi rekli smela, a neki potpuno luda. On je došla iz usta Rika Maćija, čuvenog trenera koji je nekada radio sa Serenom i Venus Vilijams.

- On je igrač generacije. Ljudi će morati to da shvate. Po mom mišljenju, on je Agasi, Đoković, Federer, Nadal, sve to u jednom. Znam da ovo zvuči šašavo, ali ako izbegne povrede, postaće najveći igrač svih vremena - poručio je Maći.

foto: EPA/KIERAN GALVIN

Zanimljivo, on Novaka Đokovića ne vidi ni u kakvoj priči oko najboljeg igrača svih vremena, jer pominje tu druga imena - Samprasa, Nadala i Federera.

- Video sam to u Samprasu, u Federeru, video sam to i u Nadalu. Alkaras ima najkompletniju igru. Rođen je da ostvari velike stvari.

Kurir sport