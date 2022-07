UDAR! RAFAEL NADAL MORA NA SUD! TUŽEN ZA ČAK 10.000.000 EVRA: Naneli su nam toliku štetu da nismo imali izbora!

Rafael Nadal i njegov agent biće tuženi na sumu od čak 10 miliona evra!

Lisandro Borges, argentinski biznismen i suvlasnik Svetskog padel centra i Sport dizajna, odlučio je da tuži poznatog tenisera, piše portal "Set Tenis".

Razlog - ugovor koji je Nadal potpisao vezan za južnoameričku turneju koji nije ispoštovan.

Borges je u razgovoru za "TN" razapeo Nadalovog agenta Karlosa Kostu.

- Karlos Kosta je nitkov i to sam mu i rekao, ali njega baš briga za to. On veruje da može da radi šta hoće jer je Rafael Nadal iza njega. Ali, reći ću vam nešto... Da bismo mi tužili prema mom mišljenju najboljeg u istoriji, samo zato što je njegov menadžer nitkov, meni uopšte nije smešno. Istina je, međutim, da ako vam neko nanese toliko štete koliko je on nama, onda nemate izbora.

Kosta je navodno prevario Borgesa u dogovorima oko četiri datuma za mečeve Rafe u Južnoj Americi.

- Trebao nam je četvrti datum jer Nadal ne bi došao za manje od četiri datuma za koje bi dobio po 2,5 miliona evra. Za manje od 10 miliona evra on ne bi došao na turneju - poručio je Borges.

