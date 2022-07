DA LI SE ĐOKOVIĆ SPREMA ZA AMERIKU?! Novak otišao na odmor i trenira kao da SUTRA IGRA FINALE, a US open se bliži! (VIDEO)

Barem 35 celzijusa u hladu, a sve pršti od – tenisa.

I kada je Novak zvanično na odmoru u Crnoj Gori – svakom treningu se pristupa maksimalno ozbiljno.

Partner za mnoge i dalje prvom igraču sveta je naš Filip Krajinović, trenutno 44. igrač sveta koji se priprema pred odlazak na Rodžers Kup i ostatak Ju Es Open turneje po severnoj Americi – po mnogo čemu idealan za njegovog dugogodišnjeg prijatelja.

Nije bilo lako kontrolisati od toplote nabrekle loptice na veoma brzoj betonskoj podlozi teniske akademije kojom u Crnoj Gori upravlja nekadašnji suigrač iz reprezentacije Janko Tipsarević, te su razmene bivale znatno kraće nego što inače biva između ovih teniskih asova – izuzetno kompatibilnih po ritmu igre i treninga. Predano se radilo na svim elementima igre – dijagonale, paralele, prvi i drugi servis, ritern, smečevi iz raznih pozicija na terenu, voleji uz istrčavanje posle razmena na osnovnoj liniji, voleji sa pasing-šotovima – i za svaku pohvalu je bilo to sa kakvim elanom, duhom i zadovoljstvom se radilo u timovima Đoković i Krajinović – bukvalno kao da je sutra finale nekog važnijeg turnira na ATP turneji.

1 / 6 Foto: Kurir Sport

Ipak, ono što je – pored sjajnog tenisa – najviše interesovalo (svakog dana barem) pedesetoro prisutnih gostiju hotelskog kompleksa Portnovi i namernika iz okolnih mesta su bili simpatični komentari obojice – a bilo ih je pregršt. „Niskopodnu“ i „podnogić“ – tražio je od Filipa i trenera Gorana Tošića Novak, misleći na niske lopte na osnovnoj liniji i mreži. Na momente se Novak opuštao pevajući refren čuvene Tozovčeve pesme „Prazna čaša“, ali i onih iz rep-repertoara poput Fifti Senta.

Sjajno je izgledao Đoković na mreži – do te mere da je poredio sebe „sa zidom“, pa i izazvao Filipa „u večeru“ ako mu prođe pasing-šot. Svoje tenisko umeće s reketom praktično je prikazao i Novakov kondicioni trener Marko Paniki – na momente ismevajući to kako neki njegovi sunarodnici drže časove tenisa za neznalice.

Ipak, najsimpatičniji „klip“ dana nastao je kada je Filip Krajinović odservirao dva sjajna asa na T liniju – da bi neko iz publike na to uzviknuo „Bravo Nole!“. Filip je u čuđenju pogledao u tom pravcu, upitao „Bravo – Nole?“, misleći da bi on bio taj kome treba čestitati - a zatim odservirao još jedan istovetan as i onda i on uzviknuo – „Bravo Nole!“ na opšti smeh na terenu.

Odlična atmosfera sa terena prenela se i na druženje sa oduševljenom publikom – gde su deljeni autogrami, grupne fotke i selfiji dok i poslednji posmatrač nije bio spreman da se zadovoljan oprosti od velikog šampiona. Najvažniji zaključak iz ovog kratkog i neformalnog „druženja“ sa Novakom je da on uživa u tenisu možda više nego ikada – i da sve ostalo, uključujući i neizvesnost oko nastupa na Ju Es Openu, nekim drugim turnirima i posledicama po njegov renking – ne može da poremeti sreću i zadovoljstvo koje mu pruža sport čiji je on sinonim za uspeh u brojnim dimenzijama.

I, da – i Novak i Filip dođu jedan drugome „po večeru“...

Specijalno za Kurir - Vuk Brajović

Kurir sport