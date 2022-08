MLADA SRPSKA TENISERKA OSVOJILA EP, PA NAJAVILA: Kad porastem verujem da ću biti najbolja na svetu kao Novak Đoković

Mia, Teodora, Lana i Slobodan! Bor, Novi Sad, Subotica i Beograd - ispisali su novu istoriju juniorskog tenisa naše zemlje.

Ženska selekcija Srbije u konkurenciji do 16 godina zasijala je punim sjajem na ovogodišnjem šampionatu Evrope i osvajanjem titule vice prvaka Starog kontinetna pokazala da to nije slučaj, već da je to u maniru tenisera i teniserki iz jedne male zemlje s brdovitog Balkana.

Šampionska krv, srčanost, hrabrost, energija, izgaranje na terenu za svaku loptu i poen, nepresušna volja i motiv za trijumfom u dresu sa nacionalnim grbom, sve to i mnogo više prikazale su naše devojke tokom tri nedelje evropske turneje koja je na kraju imala za ishod ekipno srebro i zlato u pojedinačnoj konkurenciji, kao i plasman na Svetsko prvenstvo koje će biti održano od 1. do 6. novembra 2022. u turskom letovalištu Antalija.

foto: Teniski savez Srbije

Mladost, talenti i već potvrđeni šampioni, naše briljantne devojke učinile su nas ponosnim i ukazale da je budućnost srpskog tenisa blistava. Nasmejane, srećne, sa energijom koja odiše inspiracijom i poletom, upotpunjujući utisak o sjajnim rezultatima izašle su fantastične srpske devojke pred sedmu silu u Beogradu i iznele utiske sa proteklog takmičenja koje je okupilo 32 selekcije Evrope, a Srbija u sastavu Teodora Kostović, Mia Ristić, Lana Virc, predvođene trenerom Slobodanom Rankovićem je iz tih bitki izašla kao druga nacija za 2022. godinu.

“Ponosan sam na ovaj rezultat, ovo je veliki uspeh za Srbiju i našu reprezentaciju. Od 1977. nismo imali nikog u finalu ekipnog prvenstva Evrope do 16 za žene. Mia Ristić, koja je evropski šampion u singlu, napravila je ogroman uspeh, a ko osvoji zlato na evropskom vrlo brzo, posle dve, tri godine igra na VTA takmičenjima na najvišem rangu. Poput sada Mie ovo prvenstvo su osvajali Žastin Enan, Simona Halep, naša Olga Danilović 2016. godine, pa i Ribakina koja je osvojila Vimbldon 2021. Na ekipnom nivou smo pokazali takođe visok nivo i kvalitet, 20 dana zaredom smo igrali. Počeli smo pre tri nedelje, prvo u Prerovu, Mia je igrala šest mečeva i u finalu je odigrala svoj najbolji meč, Teodora je igrala treće kolo. Nakon toga smo, bez dana pauze otišli na juniorski BJK kup bez dana pauze, otišli smo u Rumuniju i bili prvi u kvalifikacijama, a zatim je usledio povratak u Češku i borba za medalju koja sada sija na našim grudima. Bili smo prvi u grupi i bili smo nosioci u nokaut fazi, gde smo pobedili Grčku i Nemačku posle velikog preokreta. Teodora je gubila sa 6:2, 5:0, a onda izvela fantastičan preokret, to se retko dešava, ko prati sport zna da se to često ne događa. Na kraju smo protiv Češke igrali težak meč, pravo finale, bilo je 1:1 posle singlova. Imali smo protiv nas sudije, njihovu publiku, nije bilo lako, ali smo dali sve od sebe.

Zadovoljan sam finalom, ogroman rezultat, sledeći put će biti bolje osvojićemo mi to. Selektor sam već 10 godina reprezentacije do 16 godina i malo toga može da nas iznenadi jer nam se svašta izdešavalo. Sporedne stvari mogu da smetaju da deca ne odigraju dobar meč, po meni je najvažnija atmosfera u timu i kako se osećaju posle mečeva, ako je teško izborićemo se sa tim. U Prorovu je bila loša hrana, nismo mogli da spavamo zbog vrućine, u Rumuniji smo spavali u školi, to je sve normalno, a onda smo završili u hotelu sa pet zvezdica. Sve to mora da se izdrži, najbitnije je da smo 20 dana radili konstatno i da smo bili u treningu od prvog dana. Zahvaljujem se i ličnim trenerima naših devojaka koji su ih poslali u reprezentaciju spremne za ovakve napore i mečeve “– objašnjava trener ženske reprezentacije Srbije do 16 Slobodan Ranković.

Pre srebra u Marianskim Laznama, višestruka šampionka Srbije Mia Ristić iskovala je zlato za našu zemlju na Pojedinačnom šampionatu Evrope do 16 u češkom Prerovu.

“Drago mi je što sam igrala za Srbiju, to je uvek velika čast. Pre puta rekla sam da ću osvojiti Pojedinčano evropsko prvenstvo i da ću doneti zlatnu medalju i pehar Srbiji. Odigrala sam šest mečeva i nijedan set nisam izgubila, iz meča u meč sam dizala formu, jako sam ponosna na sebe. U finalu sam protiv devojke iz Španije odigrala najbolji meč, prošli put sam od nje izgubila i znala sam šta treba da uradim da bih pobedila. Odigrala sam ukupno 11 mečeva u singlu na oba takmičenja, deset pobedila u nizu i prezadovolja sam što sam ih odigrala besprekorno. Sledeće nedelje je turnir u Vrnjačkoj Banji profesionalni od 25.000 dolara i nadam se da ću dobiti specijalnu pozivnicu za glavni žreb ovog takmičenja. Moj idol je Novak Đoković, kada porastem verujem da ću postati prvi reket sveta baš kao i on, da ću osvojiti sve gren slemove i to više nego bilo ko do sada u istoriji, takođe da ću osvojiti medalju na Olimpijskim igrama i jedva čekam dan kada ću zaigrati za Srbiju u Bili Džin King kupu. Od teniserki idol mi je Štefi Graf” – istakla je 16-godišnja Mia, koja je uz sve teniske rezultate i redovan učenik Gimnazije “Bora Stanković” u Boru sa svim peticama.

foto: Teniski savez Srbije

Takođe višestruka šampionka i reprezentativka Srbije, 15- godišnja Teodora Kostović iz Novog Sada odigrala je fantastične mečeve na Evropskom šampionatu gde je zabeležila i niz rezultatskih preokreta, od kojih je najveći protiv Nemice kada se vratila iz minua od 2:6, 0:5 i stigla do trijumfa.

“Borila sam se do kraja, kao što se i borim uvek i uspela da izvučem taj jedan od najbitnijih mečeva. Verovala sam u sebe, svaki poen sam se borila, setila sam se zbog čega igram tenis i zašto to radim i da to volim. Nekako sam joj ušla u glavu kako sam se bodrila, i Mia i Lena koje su me podržavale čitav meč. Nije bilo ovo prvi put da se tako nešto desilo, imala sam i ranije takvih mečeva. Izuzetno sam zadovoljna uspehom koji smo napravili, ovo je veliko iskustvo. Odigrala sam svih pet mečeva i pobedila uz neke preokrete. U finalu nam je malo falilo, ali je to jako lepo iskustvo. Sada se pripremamo za Svetsko prvenstvo, misli su nam okrenute ka novoj medalji. Nemam želju da igram kao neko drugi, trudim se uvek da gradim svoju igru da bude jedinstvena, ali podržavam našeg Novaka, od teniserki volim igru Serene, Šarapove zbog agresivnosti i što se uvek bore maksimalno do kraja, ti je i Štefi Graf koja uz Serenu ima naviše osvojenih gren slem trofeja. To je meni konkurencija u budućnosti, ti njihovi postignuti rekordi koje želim oboriti, potrudiću se ” – rekla je Kostovićeva koju u narednim nedeljama očekuju ITF takmičenja i borba za plasman na juniorski gren slem u Njujorku.

Najmlađa i izuzetno važna karika srpske ekipe, 14 – godišnja Lana Virc je dvostruka vicešampionka Srbije u konkurenciji do 14 i 16 godina. Sada je dala

“Srećna sam što sam dobila priliku da igram za selekciju Srbiju, malo nam je falilo sreće da dobijemo i dubl u finalu, ali dobro, sjajan rezultat je iza nas, ponosne smo, za mene lično ovo je ogromno iskustvo i podstrek za budućnost. Nastaviću vredno da radim i gradim put ka za zacrtanom cilju. Najviše volim stil Federera, jer igra brzi tenis, dosta ide na mrežu, ali isto tako volim Novaka Đokovića koji je fantastičan u svim segmetima igre, od tenserki idol mi je Serena Vilijams”– objašnjava je 14- godišnja Lana iz Subotice.

Svetski šampionat u novembru 2022. okupiće 16 najboljih selekcija sveta u Antaliji, među kojima će biti i naše devojke, srebrne Evropljanke.

“Idemo na najbolji rezultat, ali korak po korak” – zaključio je trener Ranković.

