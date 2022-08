NADALOVI PRIVATNI ŽIVOT KRIJU KAO ZMIJA NOGE! Važe za MISTERIOZNI PAR, a javnost sada IZNENAĐENA Marijinim slikama (FOTO)

Španski teniser, Rafael Nadal, vrele letnje dane provodi na odmoru sa prijateljima i porodicom na Palma de Majorki.

On je, nakon povrede koju je doživeo na Vimbldonu započeo oporavak, a više puta je "uhvaćen" kako se provodi različitim aktivnostima.

Ovog puta, fotografi su pronašli jahtu na kojoj je boravio sa suprugom, Marijom Fransiskom Pereljom, a tom prilikom su zabeležene retke fotografije na kojima se po prvi put vidi njen trudnički stomak.

foto: Profimedia

Rafael i Marija važe za misteriozan par koji se trudi da privatnost maksimalno strogo čuva za sebe.

Njih dvoje su vešto sakrivali trudnoću, ali tokom ovogodišnjeg Rolan Garosa su se pojavile prve sumnje.

foto: Profimedia

Iako je na tom turniru Nadal ušao u istoriju, osvojio je 14. titulu u Parizu, a ukupno 22. grend slem trofej, oči su bile uprte ka tribinama, Mariji i njenoj sumnjivoj promeni stila oblačenja.

Odjednom je počela da nosi široku odeću kako bi sakrila stomak, a to ni ne čudi kada se od ranije zna da Rafina izabranica ne voli da se pojavljuje u javnosti i koja, čak ni porodici ne priča puno o mužu.

- Čak i kada me pitaju o njemu, ne govorim puno. Jednostavno se ne osećam prijatno kada pričam o svom privatnom životu. Rafaelu se to sviđa, ne bismo želeli da ikada bude drugačije. Potreban mu je prostor kada se takmiči, a pomisao da ga čekam celi dan da završi šta ima me umara. To bi me gušilo, morao bi da se brine za mene. Ako ga pratim svuda, mislim da postoji rizik da prestanemo da se slažemo - poručila je nedavno Marija Fransiska Pereljo.

Kurir sport