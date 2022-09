SKANDAL UZDRMAO BELI SPORT: Teniserka optužila trenera da ju je SILOVAO tri godine!

Francuska teniserka Fiona Fero (25) optužila je bivšeg trenera Pjera Butera da ju je silovao i seksualno zlostavljao dok je bila tinejdžerka.

Fero je optužila Butera (50) da je od 2012. do 2015. godine, kada je ona imala 15 do 18 godina, silovao i zlostavljao, preneo je "TennisWorldUSA".

Buter je tada bio njen privatni trener, sa kojim je često putovala, a njegov advokat je u ovom slučaju priznao da su njih dvoje bili u vezi. Međutim, naglašava da nikakve prinude nije bilo.

- Prema njemu, to je bila ljubavna priča - naveo je advokat.

Buter je, inače, i bivši trener Aliz Korne koja se ove godine plasirala u 3. kolo US Opena. Čak su i nju pitali o mišljenju na ovu temu.

- To je previše ozbiljna tema da bih se njom bavila tokom turnira. Očigledno je da me to mnogo pogađa, a možda je i to jedan od razloga zašto noću ne spavam baš najbolje. Šaljem ogromnu podršku Fioni.

foto: Pritnscreen

Sama Fiona je u petak objavila na Instagramu da nikada nije pristala na seksualni kontakt sa Buterom, da veruje u pravosudni sistem i da se više neće oglašavati po ovom pitanju.

Fero je trenutno 259. igračica sveta i ove godine je igrala kvalifikacije za US Open koje nije prošla.

