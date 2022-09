POBUNA! Marej nezadovoljan rasporedom takmičenja u Dejvis kupu: Publici nije lako da održi sjajnu atmosferu 10 sati!

Britanski teniser Endi Marej izrazio je nezadovoljstvo rasporedom takmičenja i mečeva u Dejvis kupu, posle poraza od SAD na početku grupne faze takmičenja, u duelu koji je završen jedan sat posle ponoći.

Marej i njegov partner u dublu Džo Salizberi izgubili su noćas od američkog dubla Radživa Rama i Džeka Soka sa 7:5, 4:6, 5:7, u meču koji je završen dva minuta pre jedan sat posle ponoći u Glazgovu.

Pre toga oba meča u singlu igrala su se u tri seta, a Marej je rekao da se mora uraditi nešto po pitanju rasporeda Dejvis kupa, ali i ostalih takmičenja.

"Videli smo to čak i na US openu prošle nedelje. To je nešto što bi u tenisu moralo da se reši i da se o tome razmisli. Mislim da ne izgleda profesionalno. Verovatno je polovina ljudi iz publike, koja je došla na početak programa, propustila poslednji meč, što je šteta. To nije zato što nisu hteli da ostanu, bilo je dece, ne možete ostati sa njima. Ako morate da uhvatite autobus ili voz, ne možete da ostanete", rekao je Marej, preneo je Jurosport.

"Publici nije lako da održi sjajnu atmosferu 10 sati", dodao je britanski teniser.

Velika Britanija će u drugom kolu igrati protiv Holandije, koja je na početku takmičenja u Grupi D pobedila Kazahstan. U poslednjem trećem kolu u nedelju protivnik Britanaca biće Kazahstan. Po dve najbolje ekipe iz svake grupe plasiraće se u završnicu Dejvis kupa u novembru.

(Beta)