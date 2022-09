JEDINSTVENA PRIVILEGIJA ZA CEO SPORTSKI SVET: Odlazak Federera – samo deo veličanstvene teniske predstave u Londonu od večeras

London ponovo sija punim teniskim sjajem – čak i ako u njemu nisu baš sve aktuelne zvezde Tima Evrope i Tima Sveta!

Ako se kaže da slika govori hiljadu reči – organizatori aktuelnog Lejver Kupa kao da nastoje da kroz produkciju neverovatnog broja vizuelnih svedočanstava sa događaja koji još uvek nije formalno ni počeo ispričaju toliko puno zanimljivih momenata iz prestonice Britanije i svetskog tenisa kao da time žele da „mečuju“ veći deo karijere nesumnjivo jednog od najvećih tenisera svih vremena i inspiratora najtrofejnije „Zlatne ere“ u istoriji ovog sporta – koji ju je skoro sam povezao sa prethodnom – onom u kojoj je Pit Sampras došao do tada neverovatnih 15 Grend Slem titula, a na to ga kroz velike rivalitete podstakli Agasi, Lendl, Beker, Kurijer, Čeng, Rafter i družina.

foto: Instagram

Kao i tokom prethodnih druženja na turniru imenovanom u čast prve prave legende tenisa Roda Lejvera – zajedničke produkcije Federerove agencije Team8, teniskih saveza Australije i Amerike, bogatog preduzetnika iz Brazila Žorge Paola Lemana i ATP-ja – među članovima timova koje vode predstavnici „druge generacije“ najvećih asova tenisa Bjorn Borg i Tomas Enkvist (Evropa) i braća Džon i Patrik Mekinro (Svet) vrca šala i sve pršti od optimizma – iako to i nije baš bivalo plodotvorno za „Mekenroove“ na sva dosadašnja 4 izdanja ove polu-egzibicije. Iako je mnoge ražalostilo to što će na svom oproštaju Rodžer igrati jedini meč (sa Rafom) u dublu, jasno je da njegov „polu-zdravi“ status – na čiji račun se on i šalio juče – nije mogao da dozvoli veću minutažu na terenu za „domaćina“. Zanimljivo je da je drugi domaćin, Britanac Marej – tek prvi put učesnik ovog turnira, a da će uvodni meč u 2 PM po našem vremenu biti prvi koji će odigrati drugi igrač sveta Kasper Rud i povratnik među najbolje Džek Sok.

Day 1 - Match 3: Andy Murray vs Alex De Minaur pic.twitter.com/P5o4aYXBFk — Laver Cup (@LaverCup) September 22, 2022

Sve i svašta se izdešavalo u tenisu od kada je Lejver Kup započet – pre 6 godina – pa neke stvari vezane za njegove učesnike zaista zvuče – zanimljivo drugačije. Iako možda ne čudi da ovde Britanci imaju čak 2 igrača (a svih godina do sada – samo jednog) priča se da bi Marej i Novak mogli da odigraju svoj prvi (i možda poslednji ikada) dubl posle 2011 godine da bi „popravili“ negativni skor od 0-2, Borg „podmeće“ medijima da bi Federer mogao da zaigra „na bum“ i u subotu i u nedelju, Rafa se sa setom seća vremena kada je na televiziji gledao Federerove mečeve iz perioda kada je bio neprikosnoven, a za Novaka je – iz kurtoazije prema legendarnom kolegi – njihov meč koji mu je ostao u sećanju – njegov poraz 2007. u finalu Ju Es Opena. „Mnogo si fin“ – zeza Rodžer Noleta, a onda na spomen bolnog poraza u finalu Vimbldona 2019 – koji je možda za nekoliko godina i skratio njegovu karijeru – sa podjednakim humorom kaže da „je zaboravio da se to ikada desilo“. Mediji ni ovde ne propuštaju priliku da „ne budu fini“ uz pitanja za Noleta o narednom Australijen Openu i „isrešetanoj“ sezoni 2022 – ali Novak to manirom iskusnog PR maga raspršuje „asom na T liniju“ – i vraća narativ na pozitivnu neizvesnost pred današnji početak turnira.

foto: Starsport/Srđan Stevanović

Kod „Svetadžija“ – pomalo drugačija atmosfera, prečesto „začinjena“ pričom o tome da ovoga puta „moraju“ da pobede. Četiri uzastopna poraza, vidno odsustvo „generatora timskog duha“ Nika Kirijosa (verovatno zbog naporne godine, a i malo poremećenih odnosa sa selektorom Džoni Mekom), dva nova lica u društvu (De Minor i alternativa Tomi Pol) i – ako se izuzme „veliki Fo“ ne baš puno karizme kod ostalih momaka u crvenim dresovima – sa pravom eskalira pitanje: da li je zaista Tim Sveta mogao da bude malo jači (i) ove godine? Činjenica da je Lejver Kup sada deo zvaničnog takmičarskog kalendara ATP organizacije mu neosporno daje više od egzibicionog karaktera – pa bi ovde možda bilo zanimljivo videti možda još jednog Argentinca ili Kanađana, ali je to možda bilo i nemoguće zbog naporne sezone i pomalo razočaravajućih skorih rezultata onih koji su nam ovde na umu. Dva „hajlajta“ razgovora sa medijima ove družine bila bi da Soka i Tijafoa teniski svet ne bi smeo da posmatra kao „zločince“ ako večeras sa porazom isprate Federera u penziju, i da je za Mekenroa ova situacija opisiva kroz uzrečicu „Šta je dosta – dosta je!“ E pa - ako Džek i Franses budu igrali „na Federera“ – velike su šanse da će ga uz poraz penzionisati i biti doživljeni kao teniski zlotvori na ovoj oproštajnoj žurci. U vezi drugog – šanse da će Tim Sveta sprečiti još jedan očajan prvi dan i spasti čast i šanse za prvu timsku pobedu su možda „fifti-fifti“, pod uslovom da se De Minor izbori sa tremom nastupa pred 20 hiljada ostrašćenih fanova vremešnog ali sve boljeg Mareja i iskoristi uvek brzu podlogu najveće „indor“ dvorane u kojoj se igrao tenis u protekloj deceniji za ostvarenje željenih 2-2 kasno večeras.

Day 1 - Match 4: Roger Federer/Rafael Nadal vs Jack Sock/Frances Tiafoe#LaverCup pic.twitter.com/XDzzK8ePmk — Laver Cup (@LaverCup) September 22, 2022

Ako tim Evrope bude želeo da – pored ceremonijalno-slavljeničkog raspoloženja – malo „zasuče rukave“, teško će biti Svetu da i ovoga puta izbegne častan poraz. Velika nepoznanica ovde je spremnost Đokovića i Cicipasa (forma) i Nadala (fizički momenat) da odigraju na najvišem nivou, pa bi Beretini i Rud (pa možda i Nori) mogli ovoga puta da odigraju ključnu ulogu u osvajanju nekih važnih poena. Kako pravila nalažu da pobede prvog dana donose jedan, drugog – dva i trećeg – tri poena, te da jedan igrač može da nastupi jednom ili dva puta u singlu a četvorica moraju da se izrotiraju u dublu do osvajanja konačnih 13 bodova za svoj tim za pobedu – situacija može zaista postati „paklena“ u „pomorandži“ O2 Arene u nedelju, danu kada je uobičajeno Tim Sveta jurio skoro nemoguće – i u 2 maha to umalo i ostvario. Da li će ovde biti „prave borbe“, sudara iskustva i mladalačkog poleta u pravom smislu i toliko željene neizvesnosti – stvari će biti mnogo jasnije svake večeri posle završenih mečeva, kada Borg i Mekenro budu objavljivali raspored učesnika svojih timova za sutrašnje mečeve.

foto: EPA/Andy Rain

Četiri generacije teniskih asova na jednom mestu – Rod Lejver, Borg/Mekenroovi/Enkvist, Federer/Nadal/Đoković/Marej i svi ostali – obećava događaj koji će ući u anale istorije sporta. Nesporno je da bi prva pobeda Mekenroovih pulena učinila dalji život ovog turnira još zanimljivijim „i posle Rodžera“ – ali je to na pameti možda tek nekolicine pravih ljubitelja tenisa širom sveta, spremnih da se prepuste spektaklu koji će im prirediti ovih 19 „jahača teniske apokalipse“ na terenu i na timskoj klupi. I zato, od danas popodne – uživajte u potpunosti u ovoj retkoj privilegiji za vaših života!

(Vuk Brajović)