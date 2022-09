FEDERER BI BIO SJAJAN TRENER: Đokovića povreda više brine od poraza!

I posle poraza od Feliksa Ože Alijasima, svetski mediji su jasno pokazali da im je „apetit“ za razgovor sa Novakom posle dva i po meseca odsustva sa turneje – neutoljiv.

Na pitanje po čemu je ovaj format za njega poseban, i da li misli da bi Rodžer Federer bio sjajan trener kao što je savetodavac u Timu Evrope, Novak kaže:

„Lejver Kup je za mene jedno izuzetno iskustvo – pre svega zbog toga što vas ovde prvenstveno podržavaju – vaši rivali. Posebno interesantno je to što na taj način čujete kako oni posmatraju tok meča, kako razmišljaju – što dragoceno dopunjuje i vaše razumevanje igre i mečeva. Ako bi Federer poželeo da se u narednim godinama bavi trenerskim poslom, on bi svakom igraču ili igračici pružio neizmerno bogatstvo u savetima svojim znanjem, iskustvom, poznavanjem igre iz perspektive jednog od najvećih svih vremena. Mnogi ljudi misle da je Rodžer darivan od Boga posebnim talentom, ali obojica znamo koliko je potrebno truda i rada da bi njegova igra izgledala tako elegantno i lepršavo. Sa takvim sveukupnim iskustvom, Rodžer bi bio neverovatan trener – ali je pitanje da li bi i kada on to eventualno poželeo da radi,“ konstatuje Đoković.

foto: Profimedia

Upitan da prokomentariše planove za ostatak sezone, Novak kaže:

„Nastojaću da ostvarim učešće na svim turnirima koje sam isplanirao, u nadi da ću imati dovoljno bodova i rang da se kvalifikujem za završni Masters sezone. Igram u Tel Avivu sledeće nedelje, pa na 500-tici u Kazahstanu, a zatim u Parizu i onda Torinu. Nadam se da će sve biti u redu u narednim nedeljama, kako bih ostvario taj cilj,“potvrđuje Novak.

„Bol u zglobu se pojavio i kao rezultat neigranja takmičarskih mečeva – uz uslove i vrstu loptica kojima se igralo ovde. Bio sam veoma motivisan za jučerašnji nastup, u oba meča je sve dobro izgledalo – ali su se ti napori verovatno kumulativno odrazili na moje stanje i igru danas,“ dopunjuje izjavu o razlozima za nastanak povrede desnog zgloba on.

foto: Profimedia

Na pitanje da prokomentariše da li je – iako izuzetno interesantan – ovaj format takođe i posebno zahtevan za njegove učesnike zbog svih uloga koje po njegovom scenariju ostvaruju u danima i večerima njegovog trajanja, Novak prenosi:

„Lejver Kup je veoma lep turnir, koncept i format, i pruža izvanredno iskustvo za sve koji vole tenis - igrače i navijače Sa druge strane, tempo svakodnevice je potpuno drugačiji, veoma jak i zahtevan. Eto, U petak sam imao treninge, a zatim proveo ceo dan bodreći suigrače sa klupe – da bismo onda svi prošli kroz taj poseban emotivni doživljaj na Rodžerovom oproštaju. Svakog dana ovde se ne ide na spavanje pre 3 ujutru, i sve to ima uticaj na opšte stanje i kako se osećate. To sam danas i osetio – dosta iscrpljeno i umorno. Takoše, desni zglob me je dosta mučio, nije me služio servis kao što je to bilo juče - a protiv igrača kaošto je Feliks, koi je fenomenalno osećao loptu – to se kažnjava. U svakom slučaju – njegova pobeda je veoma zaslužena, ističe Novak, i zaključuje:

„Ne brine me današnji poraz koliko ova povreda, i nadam se da će se to srediti pre mog prvog meča u izraelu. Mislim da sam odlično igrao i trenirao ovde, i pošto imam turnir sledeće nedelje – nastojaću da što pre rešim ovaj problem sa svojim fizioterapeutom kako bih se vratio na teren u pobedničkom nizu.“

Vuk Brajović / Kurir sport