NOLE U NEVERICI! NE MOŽE DA VERUJE ŠTA GA ČOVEK PITA: Zanimljiva reakcija Srbina na neshvatljivo pitanje španskog novinara! VIDEO

Najuspešniji teniser sveta Novak Đoković bio je potpuno zbunjen nakon jednog prilično iznenađujućeg pitanja novinara španske "Kadene ser".

Završeno je još jedno izdanje egzibicionog teniskog spektakla Lejver kup, koji će ostati upamćen po oproštaju jednog od najboljih tenisera u istoriji Rodžera Federera.

Po završetku turnira Đoković je sumirao utiske sa turnira.

"Mislim da je ovo bilo nekoliko emotivnih dana, zbog Rodžerovog zbogom i osećali smo sjajnu energiju njegovog oproštaja. On je jedan od osnivača Lejver kupa, tako da mislim da je to bio sjajan način da se oprosti od tenisa. Ovo je jedinstveno takmičenje, zabavljamo se zajedno. Jako sam srećan što sam bio deo Tima Evrope. Izgubili smo nažalost, ali mislim da je ovo bila fantastična nedelja koju ću dugo pamtiti", rekao je Novak.

Nakon toga španski novinar je pitao Novaka koje sada njegov najveći rival kada nema Federera.

"Da li je to možta Karlos Alkaraz, najbolji teniser sveta i osvajač US opena", pitao je Španac.

Novak je bio prilično iznenađen, jer je smatrao da je odgovor očigledan.

"Pa.... Nadal je još uvek tu, zar ne?! Očigledno, to je i dalje Rafa. Dok god on igra, on je moj najveći rival", rekao je zbunjeni Novak.

Kurir sport