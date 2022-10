ORGANIZATORI MOLILI ĐOKOVIĆA DA DOĐE U IZRAEL: Oglasio se direktor, evo kako su NAGOVАRАLI Novaka da se pojavi na njihovom turniru

Dobre partije u Tel Avivu Novak Đoković bi mogao da kruniše titulom na turniru u ovom gradu, a direktor istog je otkrio kako je Srbin stigao do Izraela.

Zbog odluke da ne primi vakcinu, srpski teniser je imao turbulentan start godina u Australiji gde je praktično proteran i gde mu je zabranjeno da učestvuje na Australijan openu.

Tokom sezone se susreo sa još sličnih problema, a zbog toga što nije mogao da igra na velikom broju turnira, odlučio je da u raspored stavi Tel Aviv i Astanu.

Piter Džonston, direktor turnira u Tel Avivu koji se igra za 250 bodova, objasnio je kako je došlo do spoja sa Đokovićem koji će u finalu igrati protiv Marina Čilića.

- Što se Novaka tiče, desilo se nešto nesvakidašnje pa je propustio dva grend slema. Kad je postalo jasno da neće ići u Ameriku na US Open, javili smo mu se i rekli: "Molim te, uzmi nas u razmatranje, mislimo da možemo da se uklopimo u tvoj raspored!" Uzeo je vremena da razmisli. Sve se svelo na naš pristup. Retko kada vas neko pita da dođe. Stvarno morate da lovite - rekao je Džonston.

foto: Profimedia

On je poručio i da je od pomoći bila činjenica da Novak voli Izrael i tamošnji narod.

- Mislim da je to bio bitan faktor. Znao sam da su njegovi prvobitni menadžeri odavde. Znam da stvarno ceni zemlju. Sve je to bio deo procesa, jer se na kraju sve svelo na to da on izabere savršen raspored kako bi ostvario stvari koje želi da do kraja sezone, a to je igranje u Torinu. Ali sigurno je i to bio faktor kada je razmatrao koje turnire da igra ovih nedelja - i dodao:

- Svi turniri žele najbolje igrače, ali smo se pitali koliko često on igra na onima iz kategorije 250? Veoma retko. Ovo vreme je uglavnom krcato u kalendaru, a igrači su uglavnom umorni odmah posle US opena, igraju već ccele godine, tako da pažljivo biraju gde će igrati - zaključio je Piter Džonston.

Kurir sport