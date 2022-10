OVO NIJE DOBRO! Teniski savez Australije NEĆE LOBIRATI za Srbina: Vlada odlučuje o Novakovoj sudbini, AO ne želi da se meša!

Učešće Novaka Đokovića na Australijan openu pod velikim je znakom pitanja.

Srpski teniser Novak Đoković neće dobiti pomoć u lobiranju od Teniskog saveza Australije ako pokuša da udje u zemlju za prvi grend slem turnir naredne godine u Melburnu, godinu dana nakon što je deportovan jer nije vakcinisan protiv korona virusa.

Đokoviću prošlog januara nije bilo dozvoljeno da brani titulu na Australijan openu i posle desetodnevne pravne borbe ukinuta mu je viza uoči početka turnira.

Srpskom teniseru su Teniski savez Australije i dva lekarska odbora prvobitno odobrila izuzeće od strogih pravila kako bi nastupio na Australijan openu, ali nakon što je otputovao u Melburn, verujući da mu je dokumentacija u redu, izuzeće su odbile Australijske granične snage.

"To nije stvar za koju možemo lobirati. To je stvar koja definitivno ostaje izmedju njih", rekao je danas direktor Australijan opena Kreg Tajli, misleći na Đokovića i australijsku vladu.

"I onda, u zavisnosti od ishoda, mi bismo mu poželeli dobrodošlicu na Australijan open", naveo je Tajli na ručku povodom turnira koji će se u januaru sledeće godine održati u Melburnu.

Zbog deportovanja Đokoviću bi moglo da bude zabranjeno izdavanje privremene vize na tri godine, a australijske granične vlasti navele su u januaru da će se svaki period isključenja "smatrati delom svakog novog zahteva za vizu i da se od tog perioda isključenja može odustati u odredjenim situacijama". ; Australijske granične vlasti saopštile su da se svaki slučaj procenjuje prema zaslugama.

Australija je promenila pravila i od 6. jula svi putnici koji dolaze u zemlju ne moraju da pokažu dokaz o vakcinaciji protiv korona virusa.

Tajli je žestoko kritiovan zbog uloge u konfuziji koja je dovela da tada prvi igrač sveta sleti u Australiju verujući da je dobio izuzeće od strogih pravila za nevakcinisane putnike. Đokovića su satima ispitivali graničari na aerodromu, pre nego što je odveden u imigracioni pritvor.

Glavni izvor zabune bila su izuzeća koja su australijska vlada i Teniski savez dodelili Đokoviću i još nekim teniserima, uprkos propisima da svi navijači zvaničnici i igrači budu vakcinisani protiv korona virusa.

Đokoviću je bilo dozvoljeno da trenira na Melburn parku, ali je na kraju ministar za imigracije Aleks Hok iskoristio pravo da ukine vizu Đokoviću, navodeći da bi ;prisustvo nevakcinisanog igrača moglo da podstakne protivljenje vakcinaciji protiv korona virusa, ali i zbog zabrinutosti za javno zdravlje.

Tajli, koji je izvršni direktor Teniskog saveza, rekao je da se prošlog meseca na Lejver kupu u Londonu sreo sa Djokovićem i da veruje da "srpski teniser nije ogorčen zbog sage". On je naglasio da su govorili samo generalno o situaciji sa vizom.

"Rekao je da bi voleo da se vrati u Australiju, ali zna da će to biti konačna odluka savezne vlade i on to prihvata. Ako primetite, on igra mnogo na kraju godine u iščekivanju i nadamo se da će njegova prijava biti uspešna. Ali to je na njemu", naveo je Tajli.

Tajli je rekao i da organizatori Australijan opena ne planiraju da slede organizatore Vimbldona, koji su zabranili učešće ruskim i beloruskim tenisera zbog rata u Ukrajini.

Kurir sport/Beta