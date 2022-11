NOVAK POSLAO MOĆNU PORUKU POSLE UBEDLJIVE POBEDE PROTIV ITALIJANA: Evo šta je odgovorio na pitanje Kurira!

74 minuta je bilo potrebno „Nole-ekspresu“ da se domogne još jednog polufinala Mastersa – a u skladu sa tim – i da brzinski odradi konferenciju za medije „sa nogu“ – iz koje izdvajamo sledeće najvažnije citate:

„Odličan meč, sigurno najbolji ove nedelje. Jako sam zadovoljan kako sam odigrao od početka do kraja, osim početkom drugog seta. Uvek može bolje, držim se toga kao opredeljenja i to krasi moju karijeru,“ ističe Novak, i nastavlja:

„Prvi set danas je bio bio blizu perfekcije u svakom smislu. Početkom drugog seta se publika angažovala, pokušala da mu da podršku da se vrati u meč i povede uz brejk, ali sam odmah uspeo da vratim brejk u četvrtom gemu. To je bila prekretnica u meču, veoma bitan momenat, jer mu nisam dozvolio da povede sa više gemova i oseti da ima šansu. Nastavio sam da igram u istom ritmu, konstantno vršio pritisak, bivao veoma agresivan sa osnovne linije, sa obe strane. Na servisu je bilo oscilacija, ali kad je bilo potrebno – dao je svoj doprinos pobedi, Igrao sam veoma brzo, veoma čvrsto – i sve je na terenu bilo izvršeno kako je zamišljeno.“

Na pitanje Kurira – da li je svestan da je na momente izgledao zastrašujuće na terenu večeras – Novak odlučno odgovara: „Odlično, to i želim!“

„Da je košarka u pitanju, kako bi procenio rezultat ovog meča?“

Uz smeh, Novak odgovara:“Pa, dobro, nije košarka u pitanju, teško bih to mogao proceniti. Mislim da je možda i nekorektno dati komentar u tom kontekstu, jer je nivo igre sa moje strane bio najviši mogući – dok je kod njega bilo potpuno suprotno, čega je sigurno i on svestan. Međutim, ja sam doprineo njegovoj slabijoj igri, jer sam konstantno oduzimao vreme i stavljao ga u neprijatan položaj igrom sa osnovne linije,“ kaže on.

I, na konačno pitanje – kako se slavi posle ovakve pobede – Novak ostaje očekivano poslovičan: „Oporavkom, spavanjem i pripremom za naredni meč!“

Odlučno, odlično, osvešćujuće... Novak nam se vratio, u svom najboljem karijernom izdanju – i nema tenisera niti teniskog stručnjaka koji posle ovakvog dominantnog nastupa nije svestan značaja te konstatacije.

Kurir sport/ Vuk Brajović