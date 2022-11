VIDELI STE KOLIKO JE PUBLIKA PODRŽAVALA CICIPASA! Đoković kaže da navijači nisu podigli Grka, sve bi ranije bilo rešeno

Za sve one koji su se brinuli što je Novak igrao skoro savršeno protiv Musetija sinoć, a zatim i u prvom setu danas – znajući da je pad u nekoj meri skoro neminovan – zbivanja sredinom drugog seta opravdala su bojazan. Ono što je sinoć uspeo da uradi protiv Musetija brzim ri-brejkom u drugom setu – a to je – da spreči publiku da se uključi u meč i time “da krila” Italijanu da se mentalno i fizički povrati, večeras – nije.

Cicipas je iskoristio pad energije i koncentracije posle neiskorišćenih šansi i posle brejka “pobegao” sa drugim setom u džepu, nagovestivši još jednu epsku dramu svetske teniske scene. I sve to što se dešavalo u drugom setu može da se podvede pod nekoliko prethodnih redova – ali, uistinu, nekome je ličilo na ceo vek.

Ako se sa tom konstatacijom mogu rezimirati pakleni pasaži igre u drugom setu – šta tek reći za treći? Svima je bilo jasno da je Cicipas – kao retko kada do sada tokom njihovog rivaliteta – osetio da je stekao dovoljno samopouzudanja da nastavi na isti način, da remeti Novakov plan igre, da odigrava ono što protiv Novaka nije niko uspevao od meča sa Sinerom na Vimbldonu pa nadalje – sa nadom da bi to trebalo da bude dovoljno za pobedu.

No, kao toliko puta do sada, Novak uspeva da “filigranski precizno” pređe preko niti koja premošćava provaliju poraza, ostane u setu, sve brže i lakše osvaja svoje servis gemove, i nagovesti ishod na koji su i njegovi obožavatelji i navijači njegovih protivnika – navikli već godinama.

“Počeo sam odlično meč, celu situaciju sam jasno video i čitao, osećao svaki svoj udarac. To mi je omogućilo da uspostavim kontrolu nad mečom. Ali, rano u drugom setu – propuštene su neke prilike na 0-30 na njegov servis, gde on uspeva da dobro odservira, pronađe prave udarce – što je motivisalo publiku da mu da podršku, i dovelo do promene inicijative. Izgubio sam gem na svoj servis, a on je od tada podigao samopouzdanje, umanjio broj grešaka – i postalo mi je teže da „čitam“ njegov servis,“ kaže u opisu meča Novak.

„Videli ste koliko ga je publika podržala u drugom setu. On je to tražio od nje – i dobio – i tek krajem trećeg seta je bila malo izjednačenija u pristupu prema nama. Sve do tada je bila na njegovoj strani – i moram da kažem da je dosta doprinela ovakvom toku meča. Ako ceo stadion kliče tvoje ime i diže te – to naravno menja atmosferu na terenu, menja inicijativu – gde on dobija krila, a ja odigravam loš gem i činim nekoliko grešaka na 2-2 u drugom setu. Posle toga je on definitivno podigao nivo svoje igre – i bilo je poprilično izjednačeno do kraja,“ nastavlja srpski as.

„Nije bilo lako fizički izdržati ovaj meč, pogotovo posle 2-2 u trećem setu - u kome sam osetio „žutu minutu“, ako tako mogu da kažem. I pored toga, uspevao sam da držim priključak sa njim – iako je on imao prednost prvog servisa u setu“, iskren je Đoković u opisu tih teških momenata. „Imao sam puno šansi – i početkom drugog, i početkom trećeg seta – i taj neverovatan poen na brejk loptu na 4-4 kada promašujem forhend– i bukvalno ostajem bez daha posle tog dugačkog poena. Bez obzira na sve to, igrali smo veoma uzbudljiv meč i tenis; gurali smo jedan drugog do krajnjih granica, uz veliko učešće i podršku publike!“

Da je meč bio otvoren do samog kraja, potvrđuje i njegov pobednik:

„Posle svega toga – bilo je neophodno učiniti nešto da se ovaj meč prelomi – u poslednjem momentu, uz poslednje udarce. Ko god da je pobedio u takvoj situaciji – bilo bi potpuno zasluženo. Ponosan sam što sam učestvovao u ovakvom meču, igrao protiv jednog od najboljih na svetu u završnici ovakvog turnira. Mogao sam ranije da pobedim ovaj meč, ali – eto- suđeno je da ovako bude – a time možda i slađe i bolje.“

„Ovaj doživljaj mi puno znači – jer u ovom trenutku u svojoj karijeri dokazujem sebi da mogu da se motivišem za dalju borbu, da mogu da pobeđujem. Time izražavam za mene važan stav – da sam još uvek tu, da sam u stanju sam da se takmičim sa mladima i pobeđujem u ovakvim neizvesnim mečevima!“ ističe finalista Mastersa u Parizu po osmi put.

Novaka u završnici turnira očekuje još jedan sjajan mladi as, koji je u 4 dana ostvario pobede protiv jednakog broja Top 10 igrača – i protiv koga je odigrao već jedan meč...

„Holgera znam veoma dobro, jer često treniramo na različitim podlogama – a i pratio sam put njegovog uspeha od juniora pa do današnjih dana. Izuzetno mi je drag, ima sjajnu radnu etiku, okružen je divnom porodicom i stručnim timom – i mislim da u potpunosti zaslužuje do sada ostvareni uspeh. Danas, kada je 15 igrač sveta – potvrđuje da će biti važan igrač za budućnost tenisa, i nadam se da ću sutra uspeti da odložim njegovo osvajanje prve Masters titule u karijeri. Van terena smo super, na terenu – naravno – suparnici, a od moje pobede u 4 seta na prošlogodišnjem Ju Es Openu Holger je puno napredovao u fizičkom i mentalnom smislu, igra veoma odvažno i bez kalkulacija. Na neki način me podseća na mene u ranoj fazi karijere – veliki borac koji voli takmičarski izazov, sa jakim bekhendom i odličnom defanzivom – koji voli da ostavi srce i noge na terenu. To je lepo videti – i smatram da je odlično za naš sport!“ hvali protivnika u sutrašnjem finalu Novak.

„Bersi je jedan od mojih omiljenih Masters turnira i terena – i rezultati to svakako pokazuju. Svrstao bih ga uz Australijen Open i Vimbldon – a u selekciji Mastersa uz Rim i Indijan Vels. To je još jedan važan razlog zbog čega ću biti spreman za sutrašnje finale – jer znam kako da se povratim posle ovakvog meča, imam rutinu u tom procesu. Verujem svom telu, svom timu – i imam dovoljno vremena da učinim sve da sutra sve bude u najboljem redu!“ optimistički zaključuje Novak.

Kurir sport/ Vuk Brajović