CRNI REKORD NA PLEĆIMA NADALA! Ukoliko izgubi od Ruda, EVO šta će zadesiti slavnog Španca

Debitanti na završnom ATP Mastersu i kolege iz ove godine pobedničkog tIma sveta na Lejver Kupu – Feliks Ože Alijasim i Tejlor Fric - večeras odlučuju o tome ko će se pridružiti Kasperu Rudu iz Zelene grupe u subotnjem polufinalu.

Fric je odneo pobedu u njihovom jedinom dosadašnjem meču na ATP kupu u januaru, ali je Feliks i pored toga dao ključni doprinos u osvajanju prve titule na tom takmičanj za Kanadu. Obojica igrača uživaju u svojoj najboljoj sezoni u dosadašnjoj karijeri. Ože Alijasim je ostvario 57 pobeda ove godine, uključujući i najbolji rezultat ATP turneje sa 42 pobede na tvrdoj podlozi i 28 u dvorani – gde je bivao bolji od aktuelnog broja 1 Alkaraza i čak trojice bivših brojeva 1 – Đokovića, Mareja i Nadala.

Dok se Kanađanini nalazi u poteri za svojim petim polufinalom u poslednjih 6 nedelja, Tejlor Fric se nada svojim četvrtim u sezoni 2022. Osvojio je titulu posle više nastupa u polufinalima – i to pobedom u Indijan Velsu bez izgubljenog seta protiv Nadala. Njegovih 44 pobeda tokom ove sezone predstavljaju rezultat koji je za čak 10 bolji od najuspešnije sezone koju je imao do sada.

U meču bez rezultatskog značaja – ali bogatim simbolikom i posebnim odnosima – ostvareni polufinalista ovogodišnjeg završnog mastersa Kasper Rud se susreće sa svojim teniskim mentorom i idolom - svetskim brojem 2 Rafaelom Nadalom – posle ubedljivog poraza u finalu Rolan Garosa ove godine. U ovom meču Norvežanin će nastojati da promeni veoma nepovoljan skor u mečevima protiv Top 3 igrača – izgubivši svih sedam mečeva i 18 setova (bez ijednog dobijenog). Istovremeno mu se ukazuje prilika da zaradi najviše para na jednom turniru u karijeri – jer bi igraču koji bi osvojio ovaj turnir bez poraza pripalo velikih 4,740,300 dolara – za šta su jedini kandidati on i Novak.

Sa druge strane, iako je Nadal eliminisan iz borbe za polufinale – 200 bodova koje bi stekao pobedom protiv Ruda bi moglo da bude presudno u borbi za drugo mesto na kraju sezone – i to upravo protiv Ruda i Stefanosa Cicipasa. Po treći put u karijeri Nadal je izgubio četiri uzastopna meča – i u slučaju da mu se ponovi poraz u meču protiv Ruda – izjednačiće svoj “crni rekord” po broju uzastopnih poraza u karijeri. Ako se to desi, predstavljalo bi veliku prekretnicu i ohrabrenje za Ruda – čime bi i na ovaj način izašao iz “senke” u direktnim okršajima sa najboljim igračima sveta – i to protiv tenisera koga najviše ceni.

Iako je veliki broj pratilaca tenisa kod nas “odahnuo” uz Novakov plasman u polufinale i možda ne planira da gleda mečeve poslednjeg kola singla u Zelenoj grupi – toplo preporučujemo da se predomisle, jer je meni za jedinstveni teniski užitak koji masters u Torinu ove godine pruža večeras – specijalan iz više važnih razloga.

