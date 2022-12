BUKMEJKERI OČEKUJU NOVAKOVU DOMINACIJU U 2023. GODINI: Đoković ispred Nadala na Rolan Garosu, a EVO ko je najveći KONKURENT

Nakon veoma kompleksne 2022. godine za Novaka Đokovića, u kojoj je propustio dobar deo turnira zbog kovid restrikcija, postoje nagoveštaji da bi u narednoj sezoni srpski teniser mogao imati znatno bolju situaciju ispred sebe.

Prvi dobar znak jeste činjenica da je Đoković, bez bilo kakvih problema, već stigao u Australiju, gde će nastupiti na turniru u Adelejdu, a zatim i na prvom grend slemu sezone - Australijan openu.

Da se situacija poboljšala u korist srpskog tenisera, govore i koeficijenti renomiranih svetskih kladionica, koji svrstavaju Novaka u glavnog favorita za osvajanje najvećih turnira u godini.

foto: EPA/TOLGA AKMEN

Očekivano, najveće šanse za osvajanje grend slema Đokoviću se daju na Australijan openu i Vimbldonu, gde srpski teniser skoro redovno dominira poslednjih desetak godina. Koeficijent na osvajanje turnira u Melburnu je 2.10 na srpskog tenisera, isto kao i na Vimbldonu. Poređenja radi, na prvog pratioca, Karlosa Alkaraza, kvota da će osvojiti Australijan open je 6.50, dok je na Vimbldonu još veća - 7.50.

Konkurenciji se daju najveće šanse za zaustavljanje srpskog tenisera na Rolan Garosu, s obzirom da mesto prvog favorita dele upravo Alkaraz i Đoković, sa koeficijentom 2.75. Zanimljivo je da branilac titule i čovek koji je neverovatnih 14 puta osvojio ovaj turnir, Rafael Nadal, važi tek za trećeg favorita (kvota 3.50).

foto: AP

Na US openu situacija je nešto kompleksnija, s obzirom da prema trenutnim propisama u SAD-u, nevakcinisanim strancima nije dozvoljen ulazak u ovu državu. Međutim, do avgusta naredne godine situacija se može izmeniti i realno je očekivati da do toga dođe.

I kladionice u to veruju, tako da je srpski teniser glavni kandidat za titulu i na ovom turniru (kvota 2.37). Kao glavne konkurente na ovom turniru kladionice vide Danila Medvedeva (3.75) i ponovo Karlosa Alkaraza (4.50).

foto: RIVERO/MARCA / Sipa Press / Profimedia

Kolika dominacija se očekuje od osvajača 21 grend slem titule, govori kladioničarski specijal - osvajanje sva četiri najveća turnira u godini.

Po tom kriterijumu ubedljivo prednjači Novak Đoković, sa koeficijentom 17. Jedini sa dvocifrenim koeficijentom za ovo dostignuće je Alkaraz (koeficijent 51), dok Rafaela Nadala čak nema ni u ponudi.

Kurir sport