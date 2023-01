NOVAK JE MENTALNA MAŠINA! Medvedev: Izazov je igrati protiv Đokovića u Australiji!

Ruski teniser Danil Medvedev plasirao se u polufinale turnira u Adelejdu gde će se sastati sa sa Novakom Đokovićem.

Tako je najbolji način počeo godinu, pošto je prošlu završio jako loše sa tri poraza na ATP finalu u Torinu.

"Bilo je to teško iskustvo. Mislim da je bilo dobro što je to bio poslednji turnir u godini, pošto posle toga imate predsezonu, naporan rad, da se resetujete pred početak nove sezone. Sigurno sam nedelju dana posle toga bio u fazonu, to je strašno. Želim da psujem, govorim loše stvari. Bilo je užasno, strašno, grozno. Dva puta sam servirao za meč, da stvar bude gora. Tada se zapitate da li ćete moći sledeći put bolje. Uvek kažem sebi, da, napornim radom i trudom, uspeću da se vratim opet", rekao je Medvedev.

foto: EPA/MATT TURNER

Osvrnuo se na predstojeći duel sa Đokovićem u polufinalu

"Dva meča koja smo igrali bila su luda. Podigao sam nivo tokom 2022. Čak i poslednji u Torinu, gde nisam bio motivisan na neki način, pronašao sam motivaciju. Bili su to odlični mečevi. Stvarno sam razočaran što ih nisam dobio. U Australiji smo igrali tri puta. Ne bih previše dirao u to, ali sam ih sve izgubio. Izazov je igrati protiv Novaka u Australiji. Možda može biti lakše u Adelejdu nego u Melburnu, nikad se ne zna, svakako je izazov i odličan test pred Australijan open da igram protiv jednog od najboljih igrača i verovatno najboljim igračem ikada u Australiji", kazao je Medvedev i dodao:

"On (Novak prim. aut) je mentalna mašina. U stanju je da spasi meč lopte u Grend slem finalima. On je u stanju da vas pobedi čak i kada servirate za meč. Teško je, ali je i slatko kada prevaziđete te izazove"., zaklljučio je Medvedev.

Kurir sport