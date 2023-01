DAN IZ PAKLA U MELBURNU: Neverovatna zbivanja na terenu i van njega obeležila četvrti takmičarski dan Australijan Opena

Iz Melburna za Kurir - Vuk Brajović

U “danu iz pakla” na Australijen Openu – bilo je svega, a naročito – smrzavanja!

Nezapamćeno hladno vreme koje već nekoliko dana zaposeda Melburn doprinelo je još većoj neverici izazvanoj šokantnim rezultatima u oba dela žreba.

Iznenađenja su počela da se nižu već od prvih mečeva na velikim stadionima – gde su ispale 9. nositeljka Kudermetova i 16. Kontavejt od Volinec i Linet – pripremivši publiku za stradanje drugog nosioca Kaspera Ruda od strane zasigurno velike buduće zvezde svetskog tenisa, Džensona Bruksbija iz SAD u 4 seta. Zatim je njegov zemljak Majlk Mmo (srećni gubitnik, inače) takođe u 4 seta doneo radost svojim navijačima izbacivši Sašu Zvereva (12 nosilac) – a Marketa Vondrušova u 3 seta drugu nositeljku Tunižanku Ons Žaber (treći set sa čak 6:1). Iz žreba je ispao I osmi nosilac Fric – kroz strahovit meč u 5 setova u kome je domaću publiku obradovao nosilac posebne pozivnice Aleksej Popirin. Eliminisani su i nosioci iz Španije Karenjo Busta i Davidovič Fokina, Argentinac Švarcman – a čast nosioca su tek malo očuvali Rubljov, Dimitrov, Bautista Agut, Sabalenka, Garsija, Benčić, Aleksandrova, De Minor, Pliškova i sjajni Rune – koji uz Bruksbija sve više liči na “materijal” za skorog Grend Slem pobednika.

O meču Đokovića sa Kuakoom je rečeno toliko puno – a da se pritom ni na koji način ne može verno opisati koliko haotičan je zapravo bio ovaj triler koji se odigravao na terenu i van njega. A onda, kao da nije bilo dosta teniskih čudesa - dolazimo do potpunog “ludila” u vidu susreta domaćeg miljenika Kokinakisa i Škotlanđanina Mareja. Meč nad mečevima ove dvojice nadljudski upornih rivala trajao je 5 sati i 45 minuta i – završivši se u 4:05 – postao treći meč u istoriji po tome koliko je kasno uveče okončan. Lista top-10 takvih “zornjaka” glasi:

2022 – Akapulko, prvo kolo – Zverev pobeđuje Bruksbija u 3 seta – završen u 4:54 AM po domaćem vremenu

2008 - Australijen Open, treće kolo – Hjuit pobedio Bagdatisa u 5 setova – završen u 4:34 AM

2023 - Australijen Open, drugo kolo – Marej pobedio Kokinakisa u 5 setova – završen u 4:05 AM

2019 - Dejvis Kup, Kveri/Sok pobedili Bolelija/Fonjinija u 3 seta – završen u 4:04 AM

2007 - Australijen Open, prvo kolo – Sepi pobedio Rejnoldsa u 5 setova – završen u 3:34 AM

2006 - Tokio, treće kolo – Beker pobedio Novaka u tri seta – završen u 3:24 AM

2015 - Rio, četvrtfinale – Nadal pobedio Kuevasa u tri seta – završen u 3:18 AM

2018 – Vašington, treće kolo – Marej pobedio Kopila u tri seta – završen u 3:02 AM

2015 - Madrid, drugo kolo – Marej pobedio Kolšrajbera u tri seta – završen u 2:59 AM

2022 – Ju Es Open, četvrtfinale – Alkaraz pobedio Sinera u pet setova – završen u 2:50 AM

Da je Marej pravi teniski noćni maratonac – moglo se zaključiti i po činjenici da je i njegov prethodni meč na Australijen Openu bio u pet neizvesnih setova protiv Matea Beretinija – I da se u ovom top-10 registru pojavljuje čak 3 puta. Zanimljivo je da je u ovom meču skoro izbila svađa oko 3 sata ujutru, kada Marej više nije mogao da izdrži i udaljio se sa terena da bi išao u WC – što nije bilo po pravilima. “Šta sam mogao drugo da radim, nego da poslužam “zov prirode”? Razumem pravila – ali i treba razumeti to da sam ceo dan unosio tečnost u sebe, i da je logično da se barem malo tolerišu prirodne potrebe kada se čovek nalazi na terenu u 3 ujutru”, naglasio je Marej posle meča. Kao i Nadal – i Marej se žalio na to da posle nekoliko razmena loptice kao da izgube pritisak – pa su proteklih dana zabeleženi i poeni sa 70 razmena, više njih sa preko 40 razmena – što strahovito zamara igrače i čini mečeve dužim, iako su tereni relativno brzi, a vazduh veoma hladan.

Upitan na kraju – da li su ovakvi mečevi uopšte dobri za tenis, i da li bi tu nešto trebalo promeniti – Marej iskreno odgovara:

“Naravno da bi to trebalo promeniti, jer zaista ne znam kome je ovo korisno. Posle ovakvog meča – umesto da pričamo o epskom duelu – ovo više liči na neku farsu. Čudesno je koliko je ljudi ostalo do samog kraja uz nas, i neizmerno sam im zahvalan na tome. Da je moje dete skupljač loptica na ovakvom meču i primorano da dođe kući u 5 ujutru – kao roditelj bih bio izbezumljen. Ovo zaista nikome ne odgovara – deci, sudijama, zvaničnicima – kao ni publici, a da ni ne pričamo o igračima. Iako godinama pričamo o ovakvim situacijama – neizbežno je da se one ponavljaju, jer mečevi počinju kasno…”, rezimira ovaj neverovatan meč Marej – u kome je uspeo da kroz rudarsku muku stigne protivnikovu prednost od 2:0 u setovima i sa zorom slavi – koliko god je imao snage da to uradi posle.

Sunčano i veoma toplo jutro u Melburnu – posle potpunog smrzavanja od juče i sinoć – simbolizuje činjenicu da je Melburn teniski grad i po tome što su kompletne promene moguće bukvalno iz časa u čas. Zato smo, valjda, tu – jer bi to trebalo da bude interesantno iskustvo – ali se nadamo da će nas ovakva iznenađenja barem malo zaobići narednih dana – uz želju da Novak Đoković uspe da pronađe stabilnost u zdravstvenom stanju i strategiji za nastavak takmičenja na turniru koji mu toliko puno znači.

