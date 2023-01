"ODVRATNO! STIDI SE!" Jelenu Dokić RASPLAKALA poruka na srpskom: Novi nizak udarac, loš čovek, neznalica... (FOTO)

Nekadašnja teniserka Jelena Dokić, koja je u više navrata govorila o mentalnom zdavlju i priznala javnosti da je u jednom trenutku želela da okonča svoj život, oglasila se na društvenim mrežama posle poruke koju je našla na internetu.

Ona je podelila rečenicu ispisanu na srpskom jeziku: "Sad kad počinje Australijan open, hoće li Jelena Dokić da se ubija kao i svake godine?".

Slavna teniserka nije ostala nema na ovo pitanje, pa je javnosti poslala dužu poruku.

"Novi nizak udarac koji me je zapravo rasplakao jutros kada sam se probudila i pročitala.

Dozvolite mi da prevedem ovu rečenicu: Sad kad počinje Australijan open, hoće li Jelena Dokić da se ubija kao i svake godine? I da, na kraju je ostavljem emotikon koji se smeje do suza.

Novi nizak udarac. Baš kada pomislite da zloupotreba i trolovanje na mreži ne mogu biti gore. Skoro milion ljudi u svetu izvrši samoubistvo svake godine. To je strašno i tako tužno i onda se ljudi poput ove odvratne osobe i još nekoliko njih to ismevaju!? Kako odvratno, trebalo bi da se stide. Kakav čovek može da napiše ovako nešto i da se još gore smeje tome?

Loš čovek, eto ko. I naravno neznalica. Mislim na sve one koji su izvršili samoubistvo, one koji su to želeli, one koji su izgubili prijatelje i voljene zbog samoubistva i sve one koji se bore.

Borim se za sve one koji se osećaju kao da nemaju glas, koji ne osećaju da ih se čuje, za one koji se bore, za one koji su se borili sa samoubilačkim mislima, izgubili voljene i prijatelje do samoubistva i borim se protiv neznanja, loših ljudi, trolova, onlajn zlostavljanja i odvratnih ljudskih bića.

Mnogi su na apsolutnoj prekretnici, pa vas molimo da budete ljubazni, pažljivi i sa razumevanjem. Šaljem toliko ljubavi svim dobrim ljudima, a posebno svima onima koji se bore", poručila je Jelena Dokić.

SOS telefon za pomoć osobama koje razmišljaju o samoubistvu

Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević".

Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja.

Ukoliko vam je potrebna pomoć, svakog dana možete pozvati i volontere Centra "Srce" od 14 do 23 časa na broj telefona 0800-300-303 ili im se obratiti mejlom na vanja@centarsrce.org, kao i preko četa na sajtu www.centarsrce.org.

Volonteri razgovaraju s ljudima koji su usamljeni, uznemireni, povređeni, tužni, očajni, nesigurni.

