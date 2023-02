"ŠTA JE TO ĐOKOVIĆ URADIO ZA TENIS?" Australijski novinar u kolumni SRAMNO OPLEO po Novaku: Postoji i druga strana priče...

Najbolji teniser sveta Novak Đoković deseti put u karijeri trijumfovao je na Otvorenom prvenstvu Australije u Melburnu.

Đokoviću je to bilo 22. grend slem titula u karijeri, čime se izjednačio sa Špancem Rafaelom Nadalom, a obojica imaju dve najveće titule više od Švajcarca Rodžera Federea.

Novak je drugi igrač u istoriji tenisa koji ima deset ili više titula na nekom grend slem turniru, posle Nadala, koji je 14 puta osvajao Rolan Garos.

Veliki uspeh srpskog tenisera nije "seo" pojedinim australijskim novinarima koji u svojim kolumnama, i to na dan finala, i dalje ne vide Noleta kao najboljeg tenisera svih vremena.

"Postoji i druga strana priče, ona o inspiraciji, osvajanju srca, prokrčiti put za ljude, učiniti svet boljim ponuditi nešto više od udaranja loptice preko mreže uspešnije od drugog tenisera. Čak i da pričamo o suvoj statistici, i dalje nije u korist Novaka Đokovića...", prenosi "Mondo" pisanje australijskog novinara Skota Galana, koji radi za "Herald San", a tekst je objavljen na dan finala.

foto: EPA/FAZRY ISMAIL

"Uprkos povredi Nadala u Melburnu, španski teniser planira da se pojavi na Rolan Garosu gde osvaja titule i sa zavezanim rukama. Takođe, šta god mislili o Margaret Kort, ona je osvojila 24 grend slem titule, odnosno čak 64 ako u obzir uzmemo i dublove i miks-dublove. Tu je i Serena Vilijams koja ima 23 grend slema, pa Štefi Graf sa 22 kao jedina koja je osvojila svaki grend slem po bar četiri puta, dok ima i 'zlatni slem' (sva četiri grend slema i zlato na Olimpijskim igrama). Pa onda tu je i Rod Lejver koji je jedini dva puta osvajao kalendarski slem i to dva puta, a Đoković to nijednom nije uspeo. Nije osvojio najviše Australijan opena (Kort), nije osvojio najviše puta Rolan Garos (Nadal) niti Vimlbdon (Federer), dok u svojoj biografiji ima i samo tri titule na US Openu".

foto: EPA/FAZRY ISMAIL

"Dakle, šta je to Đoković uradio za tenis van terena? Hm... Sigurni smo da postoji neki tamo humanitarni rad, ali prva stvar koja dolazi na pamet su sebične, sramotne žurke za vreme pandemije korona virusa koje su uticale na to da se zaraza širi. Onda je tu i debakl sa vizom za Australiju zbog njegovih antivakserskih stavova. To je njegov lični izbor na koji očigledno ima pravo, ali pokušavati da uđeš u zemlju koja ima striktna pravila tražeći rupu u zakonu bilo je bezobzirno, kalkulantski i jednostavno sebično od njega. Kada pričamo o statusu najboljeg ikada, brojke nikada ne bi trebalo da budu odlučujući faktor. Pogledajte recimo Muhameda Alija, jednog od najvažnijih sportista 20. veka koga upisuju kao najvećeg boksera ikada. Da li je imao najbolji skor svih vremena? Ne, ali kada se uzmu u obzir drugi faktori - imao ih je. Đoković ih nema".

(Kurir sport/Mondo)