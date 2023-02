TAJNA TELA NOVAKA ĐOKOVIĆA: Zašto u 35. godini deluje TOP! Kojim to iskušenjima života on može da odoli, a njegovi rivali ne

Novak Đoković u svojoj 35. godini igra tenis za koji protivnici nemaju rešenje. Čak i oni mlađi deset i više godina, koji bi trebalo da su u naponu fizičke snage, nemaju odgovor za Noletove bravure, precizne i snažne udarce.

O tome da je Novak Đoković istinski sportski fenomen i čovek koji je vlasnik 22 grendslem titule u svetu, sa granicom koju će sam ispisati, redakcija Kurira razgovarala je sa Zoranom Grbovićem. Vrhunskim teniskim stručnjakom za fizičku spremu i čovekom koji Novaka poznaje još od detinjstva.

- Novak jeste fenomen! Baš je to prava reč za njega! Interesantno je, on pripada jednoj drugoj dimenziji. Prešao je trenažnu granicu metodike i dinamike. Na početku karijere ispred sebe je postavio velike ciljeve, koje je ostvario. Sve što radi, radi do kraja. Tako je i sa treninzima koji su do maksimuma. Vežbe radi ispravno, metodski, kako treba i zato je najbolji - počeo je razgovor Zoran Grbović, koji se prisetio i jedne epizode sa Novakom:

- Za vreme korone, igrali smo Dejvis kup protiv Engleza. Novak i ja smo išli u hiperbaričnu komoru. Pitao sam ga tada, kako uspeva da bude bolji do Rafe, Rodžera i svih ostalih. Može li da mi otkrije tajnu. I znate šta mi je rekao? Ja mogu da odolim iskušenjima, a oni ne mogu. Tu je ključ cele priče. Novak je namestio sebe, svoju glavu i telo, ceo svoj život podredio je ciljevima da bude najbolji.

Zoran Grbović je 30 godina u teniskom sportu, trenirao je Novaka na početku njegove karijere.

- Novakovo telo je namešteno od početka karijere. Imao je problema sa respiratornim funkcijama, sa glutenom... Ali, sve je on to doveo na mesto kako treba. Važno je istaći da je Novak posvećen preventivi. A, kao što znamo ona je osnova svega.

Potom se Zoran Grbović dotakao povreda, koje Novaku nisu bile veliki problem tokom karijere.

- Nemoguće je da ne budete povređeni, ali Novak je svoje telo doveo u takvo stanje da se može izboriti sa istima. U vreme kada je počinjao da gradi vrhunsku karijeru definisao je svoje telo, tako što je kako sam već rekao, radio na preventivi. Bilo je tu mnogo vežbi kojima je dobijao jaku motoriku, jako istezanje, da ne bi došlo do pucanja mišića. I što je veoma važno, svaku vežbu Novak je radio ispravno i pravilno ih dozirao.

Govorio je Zoran Grbović i o povredi lože Novaka Đokovića na Australijen openu, kada mu je pomogla lekarka Marijana Kovačević.

- Ruptura mišića je ozbiljna povreda. Ona zaustavlja kretnju, rad... Išao je na danonoćne terapije i na kraju je uspeo. To su ti ciljevi koje Novak postavlja pred sebe. To su volja, želja i motiv koji su kod njega izrazito jaki.

Novak Đoković pleni pažnju javnosti svojom rastegljivošću, pa ga zovu Spajdermen.

- Da, neverovatno... Novak obraća maksimalno pažnju na takve stvari. To je preduslov za uspeh u tenisu. U tim vrstama kretnji koje izvodi na spektakularan način, ne oseća opterećenje. Pokretljiv je, brz, rastegljiv, kao od gume... Prešao je granicu i zato traje ovako dugo.

Poznata je priča da se Novak hrani zdravo, da nikada ne pije hladnu, već uvek toplu vodu o čemu je nekoliko puta javno pričao.

- Kao i vežbe, tako je i ishranu Novak doveo do savršenstva. Nema to veze što je Nole vegan, što ne jede meso. Njegova ishrana je zdrava. Tačno zna šta unosi u organizam, od jutra do mraka, svaki obrok. Dosta pažnje posvetio je i vitaminizaciji i mineralizaciji organizma. Tri komponente doveo je Novak do savršenstva da bi postizao vrhunske rezultate. A, to su ishrana, treninzi i zdrav način života. I svi se pitaju koliko će Nole trajati. Nadam se onoliko, koliko on bude hteo, na njegovo i naše zadovoljstvo - zaključio je Zoran Grbović.

Zoran Grbović završio je Višu trenersku školu – smer “Sportska gimnastika”, kao i Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu. Radio je četiri godine u Grčkoj kao trener gimnastike, a potom kao kondicioni trener vaterpolo reprezentacije Srbije i gimnastičke reprezentacije Srbije. Grbović je sarađivao sa vrhunskim sportistima iz svih sportova i disciplina.

Prisutan je u vrhunskom profesionalnom tenisu već 30 godina. Bio je deo tima Dejvis kup reprezentacije Srbije i radio sa više generacija tenisera u svim kategorijama. Trenirao je Novaka Đokovića, Nenada Zimonjića, Viktora Troickog, Jelenu Janković, Iliju Bozoljca, Ivana Bjelicu, Aleksandra Slovića, i mnoge druge velike teniske šampione.

