- Obično ne objavljujem mnogo sadržaja na svoj Instagram, ali kada je Maradona umro, odlučio sam da postavim. Video sam ga i u Abu Dabiju, dok sam trenirao Novaka. Lepo smo se proveli i rekao mi je: "Treneru, imaćeš prvog tenisera sveta". Bilo je to 2008. godine, kada Nole još nije bio broj 1. I to je bila privilegija, osetio sam kao da me je Bog dotakao, bilo je neverovatno. To mi je najlepše sećanje na njega - rekao je Vajda.