VAVRINKA IZNENADIO IZJAVOM O ĐOKOVIĆU: Nemam problem to da kažem, znam ko je NAJBOLJI!

Sten Vavrinka čuveni švajcarski teniser izneo je svoje mišljenje o tome ko je najbolji igrač svih vremena.

Švajcarac je najpre ponaosob prokomentarisao trojicu najvećih tenisera, Rodžera Federera, Rafaela Nadala i Novaka Đokovića.

"Oni su razičite ličnosti i igrači. Ako pričamo samo o igri, za mene je Rodžer Federer sinonim za talenat, lakoću, dodir. Rafael Nadal je snaga, moć, a Novak Đoković pomalo savršen", rekao je Vavrinka a potom nastavio.

"Istina je da kad igrate protiv Rafe u finalu Rolan Garosa, to je jedan od najtežih izazova u odnosu na ono što sam mogao da iskusim u karijeri. Novak je najbolji igrač trenutno i to je dokazao po tome šta je sve uradio tokom 20 godina".

Federer je završio karijeru, dok se Đoković i Nadal i dalje bore za titulu najboljeg ikada.

"Oborili su sve rekorde. Sve su uzeli i ’pojeli’. To su najveći igrači u istoriji. Bilo je nekoliko generacija koje su lomile zube protiv njih. Mislim da će ovi koji sada dolaze malo po malo zavladati. To je neizbežno i to će se dogoditi nakon nekog vremena. Ali govorimo o najvećim igračima u istoriji igre. Ne govorimo samo o sjajnim igračima. Nemam problem da kažem šta mislim. Sve zavisi od toga šta se gleda. Teško je govoriti o sportistima koji još uvek igraju. Uvek je bolje napraviti listu kada igrači završe karijere", istakao je Vavrinka.

Ipak, Vavrinka, koji je Rodžerov veliki prijatelj, na kraju je rekao da je uveren, ako se gledaju rezultati i pobede, da će Novak biti taj koji će trku završiti ispred Nadala i Federera.

