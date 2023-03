BIO JE NAJVEĆI ZAVODNIK U JUGOSLAVIJI! NA NJEGOV ŠARM PALA JE I PRINCEZA DAJANA: Bili smo bliski i imali DUGE razgovore...

Pre nego što je Srbija dobila Novaka, imala je junaka naše današnje priče - Slobodana Bobu Živojinovića!

Boba je bio ubedljivo najpopularniji teniser u bivšoj Jugoslaviji, čovek koji je popularizovao beli sport na našim prostorima.

Svojom atraktivnom igrom, razornim servisima, volejima i neverovatnom brzinom plenio je osamdesetih godina. Navijači u našoj zemlji su zbog njega učili teniska pravila, a beli sport je tada prvi put na ovim prostorima dobio svoje mesto pod suncem uz fudbal, košarku i ostale popularne sportove.

Boba je rođen 23. jula 1963. godine u Beogradu. Odrastao je na Karaburmi, a tenis je počeo da trenira već sa četiri godine. Njegovi roditelji su držali restoran u sklopu teniskog kluba i održavali su teren koji se nalazio tu, pa nije ni čudo što je od malih nogu bio vezan za reket. Kao 12-godišnjak je postao prvak Srbije, a kasnije i Jugoslavije. Sa 17 godina je važio za jednog od najboljih juniora na svetu.

Imao je sjajnu seniorsku karijeru, bio je 19. igrač sveta u singlu i 1. u dubl konkurenciji. Odigrao je više od 250 mečeva i ostvario 150 pobeda.

Osvojio je dve titule, u Hjustonu (1986. godine) i Sidneju (1988. godine), a dva puta je stigao i do polufinala Gren slema. 1985. je savladao legendarnog Džona Mekenroa u četvrtfinalu Australijan opena, naredne godine je izborio plasman i u polufinale Vimboldona, što je njegov najveći uspeh u karijeri.

Sendvič na meču

U jednom razgovoru za "Vice" 2017. godine Boba se prisetio čuvenog četvrtfinala Australijan opena, kada je izbacio iz takta čuvenog Džona Mekenroa.

"Mekenro je veoma inteligentan, kada je osetio da ga imam i da preuzimam meč u svoje ruke odlučio je da me dekoncentriše. Otišao je kod sudije, bunio se, svađao se s njim... Ja nisam želeo da budem deo te predstave" započeo je Boba i nastavio:

"Otišao sam sa terena i uzeo sendvič, da nešto pregrizem. Bilo mi je super, dobijem stolicu, sednem i dignem noge... Bio sam gladan, dugo smo igrali. Neki Australijanac iz publike mi je nudio i šampanjac da zalijem... Zahvalio sam mu, morao sam nekako da nastavim meč. Neverovatno kakav sam aplauz i energiju sa tribuna dobio u tom momentu. Mekenro je bio u čudu. Kada smo se vratili na teren samo mi je rekao 'Platićeš mi za ovo'", otkrio je Boba.

Međutim, priča se nije tu završila.

"Otišao sam kod sudije i rekao mu da mi Mekenro preti. Tu je skroz pukao i izgubio je meč. Kasnije se nije pojavio na konferenciji za medije, pa je dobio tri meseca suspenzije", uz osmeh je ispričao ovu anegdotu pre tri godine Boba.

" Znao sam da pojedem pola jagnjeta i nakon toga da izađem na teren. Mislio sam, ako se dobro najedeš dobro ćeš i igrat. Sada u sportu stvari ne stoje tako. Pa ja sam bio poznat po tome da na teren izađem sa sendvičem, pa malo jedem, malo treniram. Tako sam se zagrevao. Nažalost, ko zna šta bi bilo da sam imao nekoga da me usmeri. Ja sam živeo u uverenju: 'Ako pojedeš biftek, bićeš jak '", priznao je Boba.

Boba je bio sjajan i u dublu. Osvojio je sedam turnira, a partneri su mu bili Libor Pimek, Boris Beker, Stefan Edberg, Andres Gomez i Emilio Sančez. 1986. godine je bio na poziciji broj jedan u dubl konkurenciji. Na Otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Američkih Država postao je šampion u paru sa Andresom Gomezom.

Boba je važio za mentalno izuzetno jakog tenisera, krasila ga je neverovatna smirenost u ključnim momentima meča i mnogi smatraju da je zahvaljujući svom karakteru bio tako uspešan u karijeri.

Mnogi igrači sa prostora bivše Jugoslavije nadmašili su njegove rezultate, ali Boba je ostao zapamćen kao čovek koji je popularizovao tenis na ovim prostorima. Zahvaljujući Bobi Jugoslavija se prvi put našla na teniskoj mapi sveta. Ostaće upamćeno i da nikada u karijeri u Beogradu nije izgubio meč.

" Ja sam otišao u Sintelon, a oni me pitali kako se to pravi “, uz osmeh je pričao Boba i nastavio:

" Iz više razloga će mi taj meč ostati u trajnom sećanju. Prvi put se takva egzibicija igrala na ovim prostorima. Beker i ja smo bili dubl partneri i prijatelji i bilo mi je zadovoljstvo što mogu da ga ugostim. Sve to je bila moja ideja, jer sam želeo da naša publika ima privilegiju da vidi takvu zvezdu kakva je bio Beker " prisetio se Boba u jednom razogovoru za "Vice".

Predsednik TSS

2002. godine Živojinović je preuzeo funkciju predsednika Teniskog saveza Srbije i na toj poziciji se zadržao sve do 2011. godine.

Najveći uspeh kao teniski funkcioner ostvario je 2010. godine, kada je naša reprezentacija na čelu sa Novakom Đokovićem osvjila pred domaćom publikom Dejvis kup.

Veliki zavodnik

Boba je osamdesetih godina važio za jednog od najvećih zavodnika u bivšoj Jugoslaviji, a na njegov šarm pala je i pokojna engleska princeza Ledi Dajana. Kurir je pre nekoliko godina ekskluzivno objavio da se Živojinović pre Lepe Brene viđao sa Ledi Di. Pokojna princeza je bila očarana najboljim srpskim teniserom dok je bila u braku sa princom Čarlsom. Često je dolazila na njegove mečeve, pratila ga je sa tribina kako bi bila bliže terenu, iako je su članovi kraljevske porodice imali VIP ložu.

"Velika je stvar kada na meč dođe da te bodri neko poput nje. Jer se nije dešavalo da neko iz kraljevske porodice navija za tebe s tribina" tajnovit je bio Boba na pitanje o njegovom odnosu sa princezom.

Boba nije krio da su bili veoma bliski.

"Nedelju dana pre Vimbldona 1987. održao se humanitarni meč pod njenim pokroviteljstvom. Bio sam jedan od učesnika, pored još nekoliko poznatih tenisera. Tada sam upoznao Ledi Dajanu. U prvom razgovoru pitala me da li sam ja taj teniser koji ima najjači servis. Dobila je potvrdan odgovor. Iduće godine isto se održavao egzibicioni meč, pa je ona opet došla. I ponovo me pitala da li je moj servis i dalje dobar. Tada smo počeli da se družimo i viđamo. Bili smo bliski", otkrio je Živojinović.

Laskalo mu je što sa tribina prati njegove mečeve.

"Navijala je za mene. Bilo mi je izuzetno drago što me podržava jedna takva žena. Volela je način na koji sam igrao i ponašao se na terenu i sve što ide uz to. Dajana je bila predivna osoba s kojom sam mogao da razgovaram o običnim stvarima. Njena veličina bila je u toj normalnoj komunikaciji. Iznenadio sam se koliko je prirodna žena. Počastvovan sam što sam je poznavao. Naši dugi razgovori svodili su se na priče o svakodnevnim stvarima i našoj deci. Filip je godište njenog mlađeg sina Harija, pa su nam to uglavnom bile teme za razgovor", prisetio se 2016. godine Boba.