IZJAVA SLAVNOG RUSA ODJEKUJE TENISKIM SVETOM! Medvedev: Đoković ima mnogo HEJTERA!

Najbolji ruski teniser Danil Medvedev izjavio je da srpski as Novak Đoković ima veliki broj "hejtera" zbog toga što je najbolji na svetu.

Nakon plasmana u polufinale Mastersa u Indijan Velsu Medvedev je bez dlake na jeziku govorio o ogromnom pritisku koji nosi pozicija broj jedan na ATP listi.

"Pritisak nije lak kada ste prvi na svetu, znate da uvek svi nešto očekuju od vas. To me je mnogo naučilo, jer kad sam imao 20 godina i kada sama tek stizao, voleo sam društvene medije. Volite da čitate sve komentare o sebi, u stilu, 'u redu, on će biti dobar', ili čak i one tipa, 'ne, on je loš igrač'. Kad ste mladi, ponekada im i odgovorite sa, 'uradiću nešto dobro", rekao je Medvedev u razgovoru za "Eurosport".

Na primeru Novaka Đokovića najbolje se može videti kakav teret sa sobom nosi ta pozicija.

"Taj pritisak da ste broj jedan nosi i to da imate mnogo 'hejtera'. I to je normalno. Đoković ima mnogo hejtera. Čak i Nadal i Federer ih imaju. Pitate se, kako je to moguće? Ne bi trebalo da ih imaju", dodao je Medvedev.

Kurir sport