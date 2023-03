NADALOV OPROŠTAJ OD TENISA? Stric Toni otkriva: Rafa će završiti karijeru na Rolan Garosu ili u Madridu!

Toni Nadal, bivši trener i stric slavnog tenisera Rafaela Nadala, otkrio je na kom turniru će Španac završiti svoju blistavu karijeru.

U razgovoru za špansku "Marku" Toni je rekao da veruje da će Rafa reći zbogom tenisu na Rolan Garosu ili na svom omiljenom Mastersu u Madridu.

"U Madridu ili na Rolan Garosu. Vreme će reći gde, a on će doneti odluku. Kad osvojite trofej ubeđujete sebe da imate još nešto da date. Teško je povući se kada pobeđujete. Mislim da je to uradio samo Sampras. Nisam o tome pričao sa Rafom. Ne znam koliko mu to odgovara. Ako se potpuno oporavi, neka igra pa ćemo videti".

Toni je rekao da Rafa još uvek ne razmišlja o penziji. Vredno radi u svojoj akademiji i priprema se za povratak na teren.

"Mislim da je sada mnogo bolje, ali ne znam tačno kako je. Da se ne zavaravamo, kada želi da se takmiči, potrebne su mu izvesne garancije da može da pobeđuje. Ne verujem da će izaći da igra ako ne izgleda bolje. Ubeđen sam da će sve biti dobro, on je jako uzbuđen", otkriva Toni Nadal.

Iskusni španski teniski stručnjak veruje da će njegov bivši pulen biti spreman da napadne titulu na Rolan Garosu.

"Ako Rafa u najboljoj kondiciji dođe u Pariz, biće favorit sa Alkarasom i Đokovićem. Alkaras igra na visokom nivou i u fazi je uspona. On će biti u tom triju favorita. Koja dva su u prednosti, ne bih mogao da kažem", zaključio je Toni Nadal.

Kurir sport/B92