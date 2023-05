NOVAK ĐOKOVIĆ: Želim da krstim decu na Kosovu! Za svakog Srbina Kosovo je srce, naš centar

Najbolji teniser sveta Novak Đoković dao je opširan intervju za italijanske medije, gde se jedna tema odnosila na Kosovo i Metohiju.

Đoković je poručio da želi sa porodicom da ode na Kosmet i tamo krsti sina Stefana i ćerku Taru.

"Želim da odem na Kosovo sa svojom ženom Jelenom i da tamo krstimo decu. Znam da je tema jako osetljiva jer tamo i dalje postoji konflikt, bez oružja trenutno. Ali, prisutna je tenzija. Ne želim da se bavim politikom, ali za svakog Srbina Kosovo je srce, centar naše kulture, našeg identiteta, tradicije i religije", poručio je Đoković.

O krštenju je govorila i Novakova majka Dijana. Ona je u jednoj emisiji za Sputnjik govorila o ovoj temi.

"On se drži svojih principa i verovanja, to čini čoveka, to čini njega. Novak nosi osveštan krst koji je dobio na Hilandaru, koji mu daje snagu. Proveo je tamo tri dana, to je za njega važno iskustvo. On je zaista duhovno biće, krstio se kada je imao pet godina i taj čini shvatio je ozbiljno. Ima nešto u sebi. Stalno ga pitam kada će krstiti svoju decu, a on mi je odgovorio: 'Kada budu mogli da shvate čin krštenja. On želi da Tara i Stefan budu svesni da su kršteni", rekla je Dijana Đoković.

Kurir sport