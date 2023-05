ON JE JEDAN OD NAJVEĆIH...! Rune "nije poleteo" nakon spektakularne pobede - otkrio šta je rekao samom sebi na početku trećeg seta

Danski teniser Holger Rune napravio je veliku senzaciju u Rimu tako što je u četvrtfinalu dobio Novaka Đokovića, a nakon meča, danski teniser nije krio sjajno raspoloženje.

Rune je danas igrao fenomenalno, tokom celog meča bio je na visokom nivou, i slavio sa 2:1 (6:2, 4:6, 6:2).

- Velika pobeda za mene. To sam uradio prošle godine u Parizu, ali svaki meč je izazov kada igram protiv Novaka. On je jedan od najvećih. Jako sam ponosan na sebe. Mnogo toga još mogu da ostvarim. Skroman sam, nadam se da me ljudi gledaju na taj način. Veliki sam borac, uvek sve ostavim na terenu. Veliki sam fan Đokovića, želim mu sve najbolje - rekao je Rune i potom dodao:

- Znao sam da ako Novak uđe u raspoloženje, ne znam šta može da se desi. Teško je završiti meč protiv njega. Iako sam izgubio set, rekao sam okej moraš da ideš dalje - zaključio je sjajni Danac.

Rune će u polufinala igrati protiv boljeg iz duela Kaspera Ruda i Fransiska Serundola.

Kurir sport