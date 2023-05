SKANDALOZNO! SRAMAN NAPAD NA ĐOKOVIĆA! Britanac prvo "napucao" Novaka, pa OSUO PALJBU po njemu - njegovom BEZOBRAZLUKU nema kraja!

Srpski teniser Novak Đoković pobedom je započeo svoje učešće na ovogodišnjem Rolan Garosu, a već sutra uveče čeka ga novi duel sa Martonom Fučovičem.

Podsetimo, Novak Đoković i Kameron Nori imali su poprično neugodnu situaciju u Rimu, kada je britanski teniser "napucao" lopticom Đokovića, a o tom skandaloznom potezu bruji se i dalje.

Nakon tog meča, Novak je rekao da ponašanje njegovog protivnika nije bilo fer i korektno, ali bez obzira na to, reč je o jednom dobrom momku.

- Pogledao sam ponovoljeni snimak tog momenta kad me je pogodio. Periferno me je video, za mene je poen bio završen... Koristio je sve što sme, da uzme medikal tajm aut, ali to nije fer plej, tako se ne odnosi na terenu. Poznajem ga dosta dugo, on je dobar momak, zaista ne razumem ovo ponašanje, ali tako je, kako je. On je uneo vatru, ja sam samo odgovorio. Šta se desi na terenu, ostaje na terenu - rekao je Đoković.

That moment at the net between Djokovic and Norrie: pic.twitter.com/2NKhxq1jcM — José Morgado (@josemorgado) May 16, 2023

Sada je i Nori dobio priliku da ispriča svoju stranu priče i oglasio se pred novinarima nakon što je pobedio Benou Pera.

- Ja sam se odmah izvinio Novaku, nisam ga video da je to isto uradio. Pogledao sam gore, udario lopticu, nisam video da se okrenuo i da se već predao u tom poenu. Ja sam samo želeo da dođem do pobede - kazao je Britanac koji se opravdavao za svoje ružno ponašanje:

- To je bio jedan od onih mečeva u kojima je Đoković jedan od najboljih na svetu i želeo sam da odigram najbolje što mogu pred Rolan Garos - dodao je Nori.

Britanacu se nisu dopali komentari Novaka Đokovića koji je optužio protivnika da je namerno tražio medicinski tajm-aut kada je meč bio rešen i to je nazvao "manjkom fer-pleja".

- Ne mislim da sam slavio poene njemu u lice... Svi koji me dobro poznaju znaju da sam ponekad glasan na mečevima, a nekada nisam. To je bio običan meč za mene i imao sam problema sa kukom i zato sam tražio medicinski tajm-aut, sve je to po pravilima bilo - rekao je Britanac.

Kurir sport