"NOVAK JE U PRAVU, KOSOVO JE SRCE SRBIJE!" Poznata francuska teniserka STALA UZ ĐOKOVIĆA: Nole je primer za sve ostale!

Francuska teniserka, Kristina Mladenović, komentarisala je natpis Novaka Đokovića nakon pobede u prvom kolu Rolan Garosa.

Podsetimo, Đoković je posle pobede nad Aleksandrom Kovačevićem na kameri napisao "Kosovo je srce Srbije! Stop nasilju", što je izazvalo puno pažnje svetskih medija.

Ta poruka je poslata zbog napete situacije na Kosovu i Metohiji, a na pitanje "kakav odjek je u Francuskoj imao Novakov potez?", Kristina Mladenović je odgovorila na sledeći način.

- Novak je veliki, pravi je primer za sve ostale. Videla sam to. Mnogima se dozvoljava da pričaju o Rusiji i Ukrajini, svako tu ima stav, a to nije politički? Na drugoj strani, ovo, to je politički? Da, delim stav sa Novakom, Kosovo je srce Srbije i za mene. Moj otac je iz Gnjilana, baka mi je živela tamo i ja sam bila tamo kada sam bila dete - otvoreno je poručila popularna Kiki u razgovoru za "Telegraf".

foto: Profimedia

Osvrnula se i na sjajne igre Olge Danilović koja je stigla do trećeg kola na grend slemu u Parizu.

- Olga je sjajna cura, osvojile smo zajedno Lozanu i drago mi je da je došla do svoje igre. Vidi se napredak i zaista se tome radujem. Povezala je sjajne rezultate još iz Madrida, ako bude ostala pri ovakvom stavu, sigurno da će imati momenat da napreduje još više.

Poručila je i da veruje da će Đoković podići pehar.

- A, što se tiče Noleta, za mene je on uvek favorit. Gde god se pojavi, uvek je favorit. Možda i jeste to malo subjektivno, ali nadam se da će ovde doći do te 23. Grend slem titule. Alkaraz je dobar, i on ima svoju šansu, mlad je, ali Novak je iskusniji i nema turnira na koji dođe, a da ne bude glavni kandidat za osvajanje - zaključuje Mladenović.

Kristina nikada nije krila poreklo, a za jedan teniski portal je 2017. godine poručila da je u srcu Srpkinja.

- U Francuskoj sam rođena i nikad nisam živela u bivšoj Jugoslaviji. Tata se vrlo brzo stopio kao Francuz. U glavi sam Francuskinja, a u srcu Srpkinja.

Kurir sport/Telegraf