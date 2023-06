KONAČNO! Federer posle NEDELJU DANA progovorio o Đokovićevom NESTVARNOM USPEHU: Evo šta slavni Švajcarac kaže o Noletovom 23. GS

Slavni švajcarski teniser Rodžer Federer nije javno čestitao Novaku Đokoviću na osvojenom 23. Grend Slemu, te je teniska javnost nedelju dana čekala na komentar čoveka koji je do pre nekoliko godina bio nedodirljiv na teniskom tronu.

Federer je konačno progovorio, a to je bilo pred novinarima u Londonu.

"Ovo što je Novak uradio je neverovatno. Iskreno, to je sjajno za tenis kada se piše istorija ovog sporta. Viđali smo to sa Serenom, Rafom, sa mnom i sada sa Novakom. Sjajno je vreme biti u tenisu, i kao navijač, ali i kao igrač", rekao je Federer koji se nedavno povukao u penziju.

foto: AP

"Sećam se da kada sam došao na Tur, da je Pit Sampras došao do 14. slema. Pomislili smo „ovo će ostati zauvek.“ Zatim sam došao do 15, pa onda stao na 17. Pa smo sva trojica gurali jedan drugog do 20, ne sećam se ko je prvi došao do te brojke. Pa je Rafa došao do 22, a sada Novak do 23 i deluje da će nastaviti i dalje, što je sjajno. A zaboravljamo, on nije više tako mlad. Želim mu sve najbolje", zaključio je Federer.

(Kurir sport)