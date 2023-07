AFERA ŠPIJUNIRANJE: Razapeli medije iz "NOVAKOVE SRBIJE" zbog svog ljubimca Alkaraza, a onda je ISTINA konačno isplivala na videlo

Nisu jedino naši teniseri na iskušenjima na Vimbldonu već i predstavnici medijskog kontigenta iz Srbije, sigurno jednog od najproduktivnijih među hiljadama medijskih poslenika iz bukvalno svih zemalja sveta koji svoj posao obavljaju već treću nedelju uživo iz medijskog centra Ol Ingland Kluba.

Naravno, i kod izveštača postoji svojevrsna konkurencija koja se ogleda u tome – ko će imati ekskluzivnu vest, kako će izgledati komentar na nju i šta će on prouzrokovati, šta će o njoj reći oni koji se nalaze na drugoj strani argumenta i koliko će ta vest opstati među vodećima tih dana. Ponekad je ta borba izuzetno fer i kolegijalna, a ponekad paranoična i čak vodi do fizičkih obračuna i kada uzmete u obzir te krajnosti, možda će vam biti jasnije koliko su naši mediji (iz “Novakove” Srbije) i ono što rade i objavljuju “pod lupom” njihovih komšija iz “medijskih klupa”.

Teško je naći bolji primer za taj slučaj od onog koji se odigravao poslednja 3 dana u sadržaju koji je krenuo da kruži bukvalno celim svetom, a ticao se informacije da je otac Karlosa Alkaraza snimao trening Novaka Đokovića dok je on vežbao na terenu pored onog na kome je trenirao njegov sin. Špijunaža ili spontan gest, namerno ili nepromišljeno? Srpski mediji su do te vesti došli, proverili je i složno objavili, a zatim dobili i odgovor od Novaka iz koga se moglo zaključiti da bi mu mnogo više odgovaralo kada bi treninzi bili znatno manje javni nego što je sada stanje.

Ipak, ta vest, objavljena u utorak posle Novakove konferencije na stubcima naših portala, nije bila poznata drugim kolegama u medijskom centru sve do danas, kada je predstavnik britanske štampe došao do sekcije u kojoj rade srpski mediji da sazna šta se tačno desilo na treningu i ko je slikao ili snimao trening iz Alkarazove pratnje. Namera je bila da se lično “kod Alkaraza” proveri da li je ta tvrdnja srpskih medija bila tačna, sazna da li Alkaraz smatra da time ostvaruje prednost u odnosu na Đokovića i šta misli uopšte o praksi javnih treninga u Aorangi kompleksu na kojima i konkurencija može otvoreno da posmatra i analizira šta radite tokom treninga? Poprilično pipavo, a tek pred poslednje kolo pre velikog finala, složićete se…

foto: SEBASTIEN BOZON / AFP / Profimedia

Pobedio je Karlos svog “genea” Runea, ušao u polufinale protiv Medvedeva i kucnuo je čas da se izađe pred medije, ne sluteći da ga čeka potencijalna “mina” u vidu pitanja reportera iz Britanije.

“Srpski mediji su objavili da je navodno jedan član tvog tima, ili određenije tvoj otac snimao Novakov trening proteklog vikenda. Da li je to tačno?”, pitali su ga.

“Izvinite?” odgovara Alkaraz.

“Tvoj otac ili neki član tvog tima je navodno uradio video snimak Novakovog treninga na Aorangiju. Pitamo te, da li je to zaista bio slučaj, da li je taj navod tačan, postoji li neki osnov za to?

Alkaraz: “Ne razumem pitanje.”

U tom trenutku je dežurni menadžer pres centra Vimbldona objasnio pitanje Alkarazu na prostijem engleskom, da bi onda usledio odgovor Španca:

“A to, da, to je verovatno tačno. Moj otac je veliki poklonik tenisa i ne gleda samo moje mečeve. On ima običaj da dođe u klub u 11 ujutru, iz njega izađe u 11 i u tom periodu gleda treninge i mečeve svih tenisera. U situaciji kada može da uživo posmatra Đokovićev trening mislim da potpuno odgovara istini da je odlučio da ga snima”, objašnjava Karlos.

“Da li smatraš da ti to daje izvesnu takmičarsku prednost u ovoj fazi turnira, jer je Novak tvoj mogući rival do njegovog kraja?”

Alkaraz: “Ne verujem u to. Mislim, toliko puno video klipova o Đokoviću je ionako dostupno na svim platformama tako da baš ovaj ne predstavlja izvor nikakve prednosti za mene”, jasan i logičan je njegov odgovor, čime je ova tema privedena kraju – na najbolji mogući način

E sada, zamislite da je odgovor Alkaraza, za razliku od ovog krajnje iskrenog i “otpornog” na bilo kakve dalje pogrešne, maliciozne ili senzacionalističke interpretacije,sadržao neku negaciju navedenog, dvoznačne fraze (između ostalog jer Španac ima još uvek dosta skromno znanje engleskog) ili zapaljive reči nekog ko se našao isprovociranim ili čak uvređen ovim (tvrdnjama)? Kako bi se ta priča dalje pričala i prepričavala, kako bi ona uticala na (inače odlične i pune poštovanja) odnose Karlosa i Novaka (i njihovih porodica i timova) – i koje (medijske) posledice bi mogla da ima na Novaka, ali i izveštače iz Srbije?

Ipak, ovaj put je na Vimbldonu pobedila istina – izrečena jasnim i nedvosmislenim rečima momka koji i na ovaj način pokazuje svoju veličinu time što je prirodan i iskren, a samim time i to da bi zbog toga (jednog dana u skorijoj budućnosti) postati veliki šampion koga će teniski svet voleti i podržavati – bez podela. I da ne dovodimo u sumnju da je povod za ovo interesovanje kolega iz međunarodnih medija bilo – saznati istinu, čuti šta je bio cilj ovakvog neuobičajenog gesta i da li bi i Karlos (kao Novak) želeo da se praksa otvorenih treninga na Vimbldonu donekle promeni, ovakve situacije mogu za tili čas postati zapaljive, izazvati veliku tenziju i ogorčenje “u svlačionici” i među glavnim akterima zbivanja u medijskom centru, a kao nezaobilaznu posledicu – i među milionima ljubitelja tenisa širom sveta.

foto: EPA/NEIL HALL

Rekli bismo, posao kao svaki posao, sa svojim izazovima i čarima, komplikacijama i “sivim zonama” koje stvaraju nejasnoće i ponekad eskaliraju – iz raznih motiva. Ipak, danas su mediji iz Srbije odbranili čast i profesije, redakcija koje predstavljaju i zemlje iz koje potiču – složno, argumentovano i kolegijalno. Ponosni na to što i na ovaj način podržavaju uspehe naših sportista i zahvalni na časti da iz ovih pozicija izveštavaju o zlatnoj eri jednog od najpopularnijih sportova na svetu za posvećenu i strastvenu medijsku publiku u svojoj otadžbini i šire podelimo sa vama i jedan mali deo naše svakodnevice “iza kulisa”, malu pobedu velikog timskog duha onih koji kroz milje prekucanih tekstova i stotine kreativnih ideja žele da vas približe svemu ovome na način da možete da osetite da ste skoro tu sa njima i našim asovima.

Jer i kada se žali, i kada se slavi (što se nadamo da će biti opet slučaj u nedelju) gde god se našli u tom trenutku širom (teniske) planete najviše nam uz naše voljene nedostajete baš vi!

Kurir sport/Vuk Brajović