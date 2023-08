ALKARAZ ZAPRETIO NOVAKU! Španac puca od samopouzdanja: Hoću da osvojim novu titulu!

Španski teniser Karlos Alkaraz plasirao se u finale Mastersa u Sinsinatiju, pošto je nakon velikog preokreta uspeo da savlada Poljaka Huberta Hurkača rezultatom 6:2, 7:6, 6:3.

Iako na ovom turniru nije bio na svom prepoznatljivom nivou, Španac je uspeo da se domogne finala.

"Težak turnir za mene, sve mečeve igrao sam u tri seta ali sam srećan da dobijam takve duele, da ostajem psihički snažan. To je dobro za mene. Rastem tako, sazrevam zbog ovakvih mečeva. Zadovolljstvo je igrati ovde pred ovom publikom, radujem se finalu", priznao je Alkaraz.

Protiv sjajno Hurkača se propisno namučio.

"Bila je to mentalna borba, morao sam da ostanem u igri i odigram mnogo dobrih poena. Često nisam ni imao šansu da igram poen jer je on sjajno servirao. Na brejk loptama je bilo teško tako da zaista nije lako. pričao sam sa trenerom, morao sam da ostanem tu u meču, znali smo da ću dobiti svoje šanse i iskoristit ih. U trećem setu se to i desilo. Veoma sam srećan što sam pobedio", rekao je Španac nakon meča.

Izneo je i očekivanja pred finalni okršaj.

"To je finale turnira Serije 1.000, tako da je to veliki izazov za mene. Bićemo spremni i fokusirani, hoću da osvojim novu titulu", poručio je Alkaraz.

Podsetimo, Alkaraz će u finalu Sinsinatija odmeriti snage sa srpskim teniserom Novakom Đokovićem koji je u polufinalu savladao Nemca Aleksandra Zvereva sa 7:6, 7:5.

foto: Scott Stuart / Zuma Press / Profimedia

Kurir sport/Telegraf