PUBLIKA VRIŠTALA OD SMEHA POSLE ORIGINALNOG ODGOVORA ĐOKOVIĆA! Neprevaziđeni šampion i šoumen: Nole raspametio Amere na Artur Ešu!

Najbolji srpski teniser Novak Đoković sjajno je raspoložen pred start US opena.

Posle dve godine pauze Srbin se vratio u Njujork i naišao na zaista sjajan doček američkih navijača. Da istinski uživa u boravku u Americi moglo se videti i tokom "medija dana" koji je održan pred start US opena.

Nole je pred velikim brojem navijača na čuvenom "Artur Eš" stadionu odgovarao na neobična pitanja iz publike.

Jednu gospođu zanimalo je koju pesmu bi joj predložio da pusti pre nego što počne da igra svoj teniski meč.

Novak se nasmejao, malo razmislio i dao odgovor koji je izazvao ovacije publike.

- Želite da se osećate uzbuđeno, da podignete energiju, ili da se umirite? - upitao je Đoković, a posle saznanja da gospođa ipak želi da se "podigne" rekao je:

- Čekajte da razmislim, čekajte da razmislim... AC/DC, "Thunderstruck."

- Sviđa mi se, hvala - poručila je gospođa iz mase.

U tom mometu umešala se i voditeljka.

- Znamo sada šta će di džej da pušta kada se Đoković pojavi - rekla je voditeljka, da bi se potom začuo i muški glas:

- Novače, to je klasika. Cenimo to.

- "Old but gold" - dodao je uz osmeh srspki as.

