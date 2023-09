ĐOKOVIĆ POBEDU POSVETIO KOBIJU BRAJANTU: Novak posle osvajanja Ju Es opena obukao specijalnu majicu

Novak Đoković je četvrti put u karijeri osvojio Ju Es open.

U velikom finalu je sa 3:0 (6:3, 7:6, 6:3) savladao Danila Medvedeva i tako osvojio 24. grend slem titulu.

Po završetku meča srpski as je obukao specijalnu majicu. Na njoj je, pored njegovog lika, i lik Kobija Brajanta, čuvenog košarkaša koji je poginuo u helikopterskoj nesreći 2020. godine. Na zadnjoj strani je stajao broj 24, koji je Kobi nosio delom svoje karijere. Novak je potom digao ruke ka nebu.

- Nikome nisam rekao za tu ideju do pre nekoliko dana. Kobi je bio blizak prijatelj. Mnogo smo pričali o mentalitetu pobednika, kako se vratiti posle povrede, kako se vratiti na vrh. On je uvek bio spreman da pruži podršku. On je nosio dres 24 kada je postao legenda Lejkersa i svetske košarke. Ovo je samo jedan simboličan trenutak da podsetim na njega - rekao je Đoković.

foto: Screenshot

Đoković i Kobi su bili veliki prijatelji.

Srpski teniser je svojevremeno novinarima otkrio nešto što do tada nije bilo poznato javnosti, a to je da mu je Brajant pomogao u trenucima kada se borio sa povredom lakta koja ga je sputala da osvoji još neku grend slem titulu.

- Kobi je jedan od mojih mentora, kada sam prolazio mučan period zbog povrede lakta one je bio jedan od onih koji su bili uz mene i davao mi savete - ispričao je Đoković.

Potom je dodao da se oseća privilegovano što poznaje dvojicu velikana.

- Biti okružen ljudima kao što su Kobe ili Kristijano Ronaldo je neverovatno, među njima dvojicom se osećam kao đak! - zaključio je Novak.

Brajant je posebno voleo i cenio Novaka, za kojeg je isticao da je jedinstven i da je u razgovorima sa njim puno naučio o sportu, načinu zdravog života i fizičkoj pripremi, po kojoj je Đoković jedinstven.

- Kao što je Kobi govorio, to je sjajan citat: "Hajteri su dobar problem. Niko ne mrzi dobre. Mrze velike." Ja ne mrzim nikoga, ne gajim tu vrstu emocija i ne vaspitavam svoju decu na taj način. Mržnja je užasna emocija - rekao je jednom prilikom Novak citiravši Kobija i njegov Mamba mentalitet.

